VIDEO Dezbatere G4Media și Alba24 la Alba Iulia: Victor Negrescu, Dragoș Pîslaru și Ciprian Cucu, față în față cu tinerii

G4Media și Alba24 au organizat vineri, 22 martie, o dezbatere cu tinerii din Alba Iulia axată pe importanța participării lor la alegerile europarlamentare, în special a celor care se află la primul vot.

Discuțiile nu au ocolit contextul escaladării fenomenului de fake-news, deep-fake și al creșterii pericolului extremist.

Evenimentul a fost găzduit de Muzeul Principia aflat în Piața Cetății din Alba Iulia.

Au participat europarlamentarii Victor Negrescu, Dragoș Pîslaru (în format online), Cristian Pantazi, redactorul șef G4Media, Ciprian Cucu (specialist în domeniul fake news) și moderatorul Claudiu Makkai (Alba24).

De asemenea, au fost prezenți aproximativ 60 de elevi ai Colegiului Horea, Cloșca și Crișan, ai altor licee din oraș dar și studenți ai Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Primăria Alba Iulia a susținut dezbaterea prin accesul la Muzeul Principia, locul în care este valorificată turistic o parte din clădirea Principiei castrului roman de la Apulum.

Victor Negrescu le-a explicat tinerilor prezenți de ce este important să participe la dezbaterile europene și să se informeze cu privire la ce se întâmplă la Bruxelles.

”Două treimi din legile adoptate la nivel național, adică în România, sunt influențate de decizii luate la Bruxelles. Asta este enorm. Și deciziile pe care le luăm noi la nivel european, privesc viața voastră de zi cu zi.

De exemplu, atunci când cumpărați o sticlă de apă, vedeți o etichetă și sunt acolo informații despre apă. Cumpărați un joc video, sunt acolo informații despre joc. Când cumpărați ceva de interes pentru voi, aveți drepturi și multe dintre aceste drepturi vă sunt garantate ca urmare a legislației europene.

De exemplu, acum, dacă ai un abonament la o platformă online, pe care vezi filme, astăzi, datorită unei decizii europene, și eu am fost raportor european pe acest subiect, puteți folosi acea platformă și în România, și în Grecia și în Franța, fără să fiți nevoiți să faceți mai multe abonamente” a spus Negrescu.

De asemenea, el a vorbit și despre modul în care funcționează Parlamentul European și le-a explicat tinerilor procesele la care a fost parte în calitate de raportor.

”Ceea ce discutăm noi astăzi în Parlamentul European, devine o normă în 2,3 ani” a adăugat Negrescu.

La rândul său, Ciprian Cucu a explicat o serie de aspecte care țin de dezinformare, despre mecanismele care o generează și o întrețin și despre cum știrile false și manipulările pot altera alegerile europene.

El a oferit mai multe exemple despre modul în care sunt create narativele anti-europene și cui folosesc.

Pe același subiect a vorbit și europarlamentarul Dragoș Pîslaru, în intervenția sa. El a fost întrebat dacă sunt narațiunile conspiraționiste pur românești sau ele vin din niște rețele internaționale, gata argumentate?

”Mi se pare foarte important să înțelegem că nu sunt niște mesaje întâmplătoare. Sunt niște mesaje care vin pe anumite rețele.

Pe de o parte discutăm de războiul hibrid pe care îl duce Rusia, pe de altă parte sunt niște mesaje care sunt de sorginte conservator – extremiste, inclusiv de peste ocean și care sunt menite tot să destructureze Uniunea Europeană și să slăbească forța pe care UE o are ca bloc.

Și aceste argumente circulă de la țară la țară. Când eram de exemplu în președinția suedeză, ministra de afaceri sociale din Suedia mi-a spus că o temă predilectă a partidului extremist de acolo a fost cea că Uniunea Europeană ne fură copiii de acasă, pe care am văzut-o imediat în România, devenind și la noi un subiect.

Sunt teme care merg din țară în țară și culmea e că aceia care se consideră cumva nedreptățiți, sau sub jugul conspirațiilor internaționale sunt de fapt parte a unor rețele conspiraționiste care propagă aceste mesaje.

Aceste mesaje de fapt abat atenția de la ceea ce se face bine în Europa” a spus Dragoș Pîslaru.

Studenții și elevii au avut și o serie de întrebări: cu cine să voteze, cum ajungi parlamentar european, de ce toți europarlamentarii sunt ”bătrâni” și au vrut să știe cum să se informeze cât mai bine.

De asemenea, au pus și întrebări legate, spre exemplu, de cât câștigă un europarlamentar.

Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”.

Obiectivul principal al proiectului este prezentarea importanței alegerilor europarlamentare din 2024 și încurajarea votului, prin contracararea tendințelor anti-europene în creștere și a faptului că suprapunerea crizelor din România a dus la creșterea rapidă a discursului conspiraționist și a pozițiilor anti-europene, respectiv răspunsul UE și soluțiile identificate la nivel european la soluționarea provocărilor actuale: creșterea inflației și costului vieții, securitatea energetică, GreenDeal și tranziția la energia verde, amenințările de securitate în contextul conflictului de la granița de Est a UE.

