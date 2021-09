VIDEO Echipă de filmare, bătută crunt de 20 de persoane. Documentau tăierile ilegale de pădure din Suceava. Amenințări după atac

Jurnalistul Mihai Dragolea, activistul de mediu Tiberiu Bosutar și încă o persoană care îi însoțea au fost atacați și bătuți crunt de un grup de 20 de persoane, într-o pădure din Coșna, județul Suceava.

Dragolea filma un documentar internațional despre tăierile ilegale de păduri din România.

„Ne-au atacat cu furci și topoare. Printre atacatori se afla și inginerul silvic și proprietarul pădurii. Nu am putut avea niciun dialog cu ei. Nu strigau decât atât: Vă omor!, Vă omor”, a relatat la Digi24, Mihai Dragolea.

„Dintr-odată am vazut 20 de oameni cu topoare și bâte în mână, printre care se aflau proprietarul și inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltați.

Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar nu a ținut Dusterul la 20 de oameni, au deschis ușile, am fost aruncați din mașină, eu am fost lovit în față și am căzut într-o râpă, de unde am sunat la 112” – Mihai Dragolea.



„Să fii atacat cu furci și topoare în 2021, ca în 1600, chiar nu este o realitate pe care ar trebui să o avem și nici măcar să o putem înțelege”, a comentat acesta.

Echipamentul și toate înregistrările i-au fost distruse în urma acestui incident.

„M-au dezbrăcat şi m-au pus să merg în fundul gol”

Activistul de mediu Tiberiu Bosutar îl ajuta pe Mihai Dragolea să identifice dovezile crimelor forestiere din Bucovina.

„M-au dezbrăcat şi m-au pus să merg în fundul gol” Tiberiu Boșutar a evitat să spună cine l-a atacat pentru că i s-a transmis că îi este cunoscută familia și unde stă. „Mi-au spus că dacă scot o vorbă vin peste mine la Moldovița”, a spus Boșutar.

Acesta spune că a venit poliția care îi cunoaște pe agresori.

„Cel care m-a bătut cel mai tare le-a spus polițiștilor că data viitoare mă leagă de mașină și mă trage până rămâne doar piciorul”, a mai spus Boșutar.

El a subliniat că au fost atacați jurnaliști care lucrau la un documentar internațional.

„Nu e vorba de un caz izolat. E vorba de un sistem care ne pune piciorul pe cap”, a mai spus activistul de mediu sucevean.

Ce spune Greenpeace

Atacul a fost sever, iar Bosutar și celălat însoțitor și-au pierdut cunoștința în drum spre Spitalul Municipal din Vatra Dornei.

Câțiva dintre atacatori au fost identificați și duși la Secția 15 de Poliție din Vatra Dornei.

Avocații Greenpeace au anunțat că au intrat deja în legătură cu victimele și le oferă asistență juridică de urgență.

Certat pentru că și-a permis să filmeze în ambulanță

„Cerem Inspectorului General al Poliției Române și Inspectorului Șef al IPJ Suceava să se implice direct în soluționarea acestui caz și să urmărească ancheta până la finalizarea ei!”, a transmis Greenpeace prin intermediul contului de facebook.

Tiberiu Bosutar a acordat un interviu din ambulanță, motiv pentru care spune că a fost sunat de purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță pe motiv că și-a permis să filmeze în ambulanță.

”Nu vreau să fiu tratat de cineva mai bolnav ca mine” a spus acesta, după care a plecat de la spital.

Sursă foto: Tiberiu Bosutar