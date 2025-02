VIDEO Experiența culinară perfectă, într-un cadru de vis, lângă Alba Iulia: Restaurantul ”The View” de la Theodora Golf Club (P)

Combinația perfectă între cea mai impresionantă priveliște pe care un restaurant o poate avea și o mâncare delicioasă se află la nici zece minute de Alba Iulia.

Este vorba despre restaurantul ”The View”, situat într-un loc care nu mai are nevoie de nicio prezentare: resortul Theodora Golf Club, situat la nici zece minute de Alba Iulia. Locația care a pus județul Alba pe harta internațională a ospitalității.

Restaurantul este spațiul perfect, în care poți beneficia de o experiență culinară exclusivistă la prețul corect, în timp ce privești către terenul de golf. Ceea ce trebuie menționat este faptul că toată lumea este binevenită la ”The View”. Nu trebuie să fii jucător de golf sau cazat în resort pentru a putea servi un prânz sau o cină, alături de cei dragi, sau de un partener de afaceri.



Locația este deschisă pentru toată lumea, pe tot parcursul zilei, tot anul. Chiar dacă vii pentru o cafea, un cocktail, sau pentru a servi masa dintr-un meniu a ”la carte”, echipa ”The View” îți va livra experiența perfectă în funcție de alegerile tale.

Pentru a afla ce face atât de specială experiența ”The View”, reporterii Alba24.ro au mers direct la sursă. Au mers pentru a-i cunoaște pe cei care de opt ani duc la cele mai înalte standarde industria ospitalității, în județul Alba.

Cum poți avea cea mai bună experiență la restaurantul ”The View”

Ghid în restaurant, dar și pentru a descoperi secretele sale a fost Debora Cordea, directorul resortului Theodora Golf Club. Debora le-a prezentat reporterilor Alba24o echipa restaurantului ”The View”, locația, dar mai ales motivele pentru care de opt ani aceștia excelează.

Deși restaurantul este deschis de dimineața până seara, Debora le recomandă celor care vor să beneficieze de serviciile oferite de ei să facă o rezervare în prealabil.

”Oricine este interesat să vină la noi în locație cu orice fel de scop, pentru un eveniment, pentru o masă cu un prieten, cu un partener de afaceri, cel mai bine și important este să sune la recepția clubului, să verifice disponibilitatea, iar apoi colegele mele îi vor ajuta să rezerve o masă la ora favorită într-o zi preferată, iar dacă nu avem disponibilitate, ele cu siguranță vor oferi variantele potrivite”, a precizat directorul resortului.

De la o cafea, la un prânz sau o cină

Însă, la restaurantul de la Theodora Golf Club poți merge și pentru o cafea sau un cocktail, nu doar pentru a servi mâncare. Barul restaurantului oferă o gamă variată de băuturi, de la cafele la cocktail-uri pentru toate gusturile.

”Barul se află în zona de lounge. O zonă în care, în primul rând, te poți relaxa în timp ce savurezi o cafea delicioasă pe care colegii mei o pregătesc cu mare talent și sunt foarte, foarte pasionați de cultura asta a cafelei.

Dar avem și cocktail-uri care mai de care mai sofisticate, mai cunoscute, mai necunoscute și văzute, cine știe, prin filme. Îi așteptăm și pentru o simplă băutură, nu doar pentru a consuma ceva la restaurant, ci pot veni pentru o cafea, o apă sau un cocktail seara”, a mai spus Debora.

Terasa cu cea mai faină priveliște

Fără doar și poate restaurantul situat la nici zece minute de Alba Iulia are cea mai faină priveliște unde poți lua masa, sau unde poți savura o cafea sau un cocktail.

Aproape toți cei care calcă pragul restaurantului nu rezistă tentației și își fac o poza de pe terasa locației, fie cu terenul de golf pe timp de vară, fie cu apusul soarelui.

Când poți merge la ”The View”

Restaurantul este deschis zilnic pentru toată lumea, de la ora 7:00, la ora 22:00. Până la ora 12:00 oricine poate merge pentru a lua micul dejun, iar de la ora 12:00, începe servirea a la carte.

”Suntem deschiși de luni până duminică, de dimineața de la ora 7:00 și aici mă refer strict la restaurant. De dimineața de la ora 7:00 până la ora 22:00. Dimineața îți servește micul dejun și subliniez: nu trebuie să fii jucător de golf, nu trebuie să fii cazat.

Poți să vii, să servești un mic dejun super delicios, cu familia, cu prietenii, cu un viitor sau actual partener de afaceri.

Ba chiar avem companii care vin dimineața și servesc micul dejun într-o o sesiune, o ședință mai informală să zic. După care, de la ora 12:00, este deschis restaurantul à la carte”, a mai spus Debora.

Bucătăria resturantului și oamenii care duc mâncarea la nivel de artă culinară

Un restaurant nu poate funcționa fără o bucătărie, dar mai ales fără oamenii din spatele ei. Iar ”The View” are un punct forte: echipa de bucătari ai chef-ului Ioan Oană, sau cum îi spun toți, Ioni.

Am mers în bucătăria lui Ioni pentru a-i afla secretele. L-am găsit pe chef în timp ce pregătea un piept de pui gătit în suvid. Ioni pune mult accent pe detalii și modul în care bucătăria sa funcționează. Iar asta se vede în feedback-ul clienților.

„Nu ar trebui să ne lăudăm, dar funcționăm foarte bine. Ne laudă toată lumea preparatele, mâncarea, gustul, aspectul în farfurie și încercăm să fim cât mai competitivi pentru că și piața deja s-a dezvoltat foarte mult. Chiar în Alba Iulia sunt foarte multe restaurante bune cu bucătari super talentați.

Avem o echipă constantă de atâția ani, lucrăm pe secții, fiecare bucătar are secția lui de gătit. Avem partea rece, unde gătim doar salate și deserturi, partea caldă de pește, fructe de mare și carne și avem secția de garnituri. Fiecare bucătar știe ce are de făcut mai departe”, a declarat chef Ioan Oană.

De asemenea, acesta pune accent și pe preparatele și produsele pe care le folosește în bucătărie. Încearcă să folosească cât mai multe produse și preparate locale, sau din apropierea județului Alba.

Organizare de evenimente corporate sau evenimente în familie

Pe lângă o cafea, un cocktail, un prânz sau o cină, la ”The View”, se pot organiza evenimente corporate sau aniversări în familie.

”Poți să-ți organizezi o aniversare a ta sau a copilului, pentru că avem și un spațiu de joacă extraordinar de frumos și super apreciat. Deja avem foarte multe solicitări pentru petrecerile de copii care se țin în timpul verii, pentru că este un parc exterior.

Poți să-ți organizezi un botez, o nuntă, un sfârșit de an, o absolvire, absolut orice merită sărbătorit, indiferent de numărul de persoane. Am avut o cununie cu 15-20 de persoane, am avut cununii sau nunți cu 130-140 de persoane – pentru că asta este capacitatea maximă a restaurantului nostru pentru a servi așa cum se cuvine, undeva la 140 de locuri”, a mai declarat Debora.

De asemenea, pe timp de vară locația mai dispune și de un pavilion care poate găzdui până la 280 de persoane.

Câteva ore într-o locație superbă

În linii mari, restaurantul ”The View” este locația perfectă pentru a petrece câteva ore alături de cei dragi sau de un partener de afaceri. Mai pe scurt, nu trebuie să fii cazat la Theodora Golf Club pentru a lua un prânz sau o cină în cadrul restaurantului clubului.

De asemenea, chiar dacă nu ești cazat, poți beneficia de lecții de golf. Nici nu trebuie să fii jucător de golf pentru a experimenta măcar o dată ce înseamnă golful. O experiență plăcuta la „driving range” poate deveni o pasiune pentru acest sport frumos.

”Locația noastră este pentru toată lumea și toți cei care își doresc să petreacă câteva ore într-o locație de vis, pot avea parte de o experiență culinară de o calitate excepțională la un preț corect, chiar dacă nu sunt jucători de golf.

Și chiar dacă nu este jucător de golf, orice oaspete poate încerca lecțiile de golf la Theodora Golf Club, doar așa, o dată în viață. Însă cel mai important trebuie să se înțeleagă că noi oferim toate aceste servicii, chiar dacă nu sunteți cazați la noi.

„Iar accesul la restaurantul ”The View” este public și nu este condiționat de niciun alt serviciu suplimentar”, a mai declarat în încheiere Debora Cordea, directorul resortului Theodora Golf Club.

Filmare, motaj și editare video: Raul Baciu.

