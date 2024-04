VIDEO INTERVIU Gabriel Pleșa, la Alba24: Când vor fi gata lucrările de mobilitate și când revine la normal traficul din Alba Iulia

VIDEO Gabriel Pleșa, la Alba24: Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa a fost prezent joi, în studioul Alba24, unde a vorbit despre stadiul lucrărilor la proiectele de mobilitate dar și despre planurile administrației în ceea ce privește traficul din municipiu.

Acesta a anunțat data la care albaiulienii vor scăpa de șantierele din oraș, respectiv când ar urma să fie finalizate proiectele de mobilitate pe principalele bulevarde din municipiu.

Potrivit lui Gabriel Pleșa, administrația locală vrea să obțină o finanțare de 7,3 milioane de euro pentru pasajul subteran de pe Calea Moților, în intersecția de la Stadion.

Tot pe Calea Moților ar urma să mai fie realizată încă o bandă de circulație, între Kaufland și Micești.

În ceea ce privește parcările, primarul a anunțat că noua parcare supraetajată care se construiește în zona Turturica va fi finalizată în acest an.

Când se vor finaliza proiectele de mobilitate. Care e stadiul lucrărilor

„Stadiul fizic este undeva la 90%. Sigur, pe proiectul de Mobilitate 1 suntem aproape gata. Undeva după Paște vom face recepția finală”, a spus primarul Gabriel Pleșa.

Situația lucrărilor pe proiectul de Mobilitate 1

„Mobilitate 1 a început în noiembrie 2022 cu Regimentul V Vânători din Partoș. Așa cum știți, primul <hop> a fost acea descărcare arheologică, care a avut loc și pe o parte și pe alta a drumului.

Câte o lună fiecare a durat. Din cauza conductelor de gaz care au trebuit coborâte ne-am dus cu săpătura la 1,20 – 1,30 m și acolo am găsit vestigii și a fost blocată lucrarea.

La această oră, PORR a terminat inclusiv marcajele, plantarea de arbori și de zone verzi, e gata 95 – 97% tot. Celalalt lucrează la marcaje, încă mai are porțiuni de remediat trotuare și altele.

Noi ne dorim ca după sărbătorile de Paște, probabil în jurul datei de 10 mai, să facem recepția finală”, a declarat Gabriel Pleșa.

Situația lucrărilor pe proiectul de Mobilitate 2

„Pe Mobilitate 2, mai exact B-dul Republicii, de la intersecția cu Tudor Vladimirescu la intersecția de la Stadion Cetate, B-dul Revoluției tot, apoi acea stradă pe sens unic Gheorghe Pop de Băsești, B-dul Încoronării tot, inclusiv cu tronsonul cel mai întârziat, din fața Cimitirului Eroilor și Cimitirului Municipal, aici lucrările sunt undeva la 90% gata.

Pe B-dul Republicii, acolo unde lucrează ARL, al treilea tronson, se toarnă stratul de uzură final și mai au ceva de lucru în zona bordurilor, a intersecțiilor, după care se va proceda la marcaje.

B-dul Revoluției este aproape gata în zona intersecției de la Stadionul Municipal.

Imediat după Paște, în funcție de vreme, se va turna pe tot B-dul Revoluției stratul final. Gheorghe Pop de Băsești este gata, iar Elis lucrează pe B-dul Încoronării, a început turnarea stratului de uzură, se va finaliza zic eu până de Paște.

Cel mai întârziat tronson este tronsonul din zona Cimitirului Municipal. De ce? Știm foarte bine că la ploi cu debite mari acolo aveam de regulă probleme.

Toată apa pluvială de pe B-dul Încoronării venea cu presiune de săreau pur și simplu capacele. Era acel fenomen de pâlnie.

Pe proiect și eligibil a fost separarea canalizației pluviale de cea menajeră. Ceea ce este un lucru foarte bun, s-a făcut peste tot acolo unde nu a fost.

Din păcate, rețeaua de canalizare de pe Încoronării, și asta nu este prinsă în proiect, este colmatată în proporție de 50-60%.

Va fi probabil o altă lucrare în următorii ani și probabil va trebui schimbată complet conducta de pe Încoronării, dar o vom putea face doar peste 5 ani de zile când va expira garanția pe acest proiect.

În zona cimitirului era marea problemă. Am refăcut și am turnat un strat de ciment protector peste conducta de beton existentă. Acolo unde au fost spărturi s-a turnat o <cămașă> de beton. Am așteptat patru luni de zile.

Această problemă a apelor pluviale, chiar dacă se întâmplă o singură dată în an, trebuie rezolvată acuma.

În sfârșit, acum două săptămâni am primit soluția: este dublarea conductei pluviale. Lucrările vor începe după Paște, pentru că a trebuit să lămurim și proiectantul.

Această lucrare este neeligibilă, dar ne-o asumăm ca și costuri pentru că nu aveam sufletul să închid, 5 ani să nu mai putem interveni și să se întâmple același lucru (…)”, a spus primarul Pleșa.

Când vor fi finalizate lucrările pe bulevardele principale din Alba Iulia

„Proiectul Mobilitate 2 eu zic că va fi finalizat cu totul undeva după 15 iunie. Cel mai întârziat tronson și unde vor mai fi lucrări este cel de la Cimitirul Eroilor până la intersecția de la gară. Pe Mobilitate 1, undeva în jurul datei de 10 mai.

Există și o a treia componentă a proiectelor de mobilitate, aceea a managementului de trafic. Este vorba de managementul de trafic pe cei 18 km de șantier, Mobilitate 1 și Mobilitate 2. 98 de camere vor fi pe toți acești 18 km de bulevarde principale ale orașului.

Se va monitoriza traficul, infracționalitatea pe domeniul public, situația serviciilor publice.

Este un centru de management al traficului, l-am amenajat în fostul sediu al Serviciului de Taxe și Impozite locale persoane juridice”, a mai precizat Gabriel Pleșa.

Cum se explică „pădurea” de stâlpi din municipiu

„Știm foarte bine că pe lângă cele două proiecte de mobilitate, noi am finalizat și cele trei proiecte pe iluminat public inteligent.

Pe unele tronsoane aceste proiecte au interferat. În proiectele de iluminat public inteligent aveam și 143 de treceri de pietoni care trebuie iluminate cu senzori, în sensul în care se apropie mașină sau pietoni ele iluminează puternic după care se reduc în intensitate, undeva la 30%.

Sunt 4 sau 3 treceri de pietoni, a câte doi stâlpi, unul pe o parte, unul pe alta și venea proiectul de iluminat în care un stâlp de iluminat e la doi metri sau la un metru lângă el.

Mai mult, pe proiectele de mobilitate sunt și acei stâlpi cu semaforizarea. Senzația e de o „pădure de stâlpi” care e neplăcută ochiului.

Ce am făcut. După ce s-au constat aceste zone, am chemat și pe executantul de pe iluminat public și pe constructorii de pe Mobilitate și pe executanți și am zis clar, acolo unde putem să renunțăm.

Din păcate nu în toate zonele se poate renunța. După perioada de garanție sigur se va putea modifica”, a spus Gabriel Pleșa.

Despre transportul public și sistemul de bike-sharing

„Evident că nu putem da drumul la aceste tronsoane pe mobilitate, refăcute și modernizate, fără a veni cu niște măsuri complementare.

Pe acea bandă dedicată transportului public, în timpul cel mai scurt, vrem să organizăm la unitățile școlare aglomerate, sunt undeva la 5 în municipiu, transport școlar – gen <School Bus>, care va beneficia de această bandă.

Am discutat cu părinții din aceste școli, și 70-80% feedback-ul a fost foarte bun. Este și un soft în care părintele primește pe telefon când copilul s-a urcat în autobuz, când a coborât din autobuz. Atunci nu va mai fi acea aglomerație în jurul unităților de învățământ.

Am văzut o simulare cu aceste semafoare inteligente. Ele sunt legate cu niște senzori de prezență, care dau drumul acolo unde este coada mai mare la circulație.

Sigur, este un soft complex. Mi se pare un lucru extrem de bun. Și eu vreau să văd cum funcționează, dar pot să vă spun că dacă lucrurile nu vor fi în regulă, vom putea să luăm măsuri.

Vor fi circa 33 de km de piste de biciclete. Sistemul de <bike-sharing>, de 300 de biciclete – 240 electrice și 60 clasice – care vor fi puse la dispoziția populației gratuit, va fi o pledoarie pentru folosirea unor mijloace alternative.

Transportul public local, care era de multe ori blocat în trafic, acum pe o simulare, din orice punct al orașului până în punctul cel mai îndepărtat, nu ar trebui să facă mai mult de 15-20 de minute. (…)

Eu cred că noi, ca și o comunitate mai mică de 70.000 de locuitori, ne vom obișnui mult mai repede.

Nu cred că avem traficul Clujului, deși trebuie să vă spun că avem undeva la 35- 37.000 de mașini înmatriculate la Taxe și Impozite, fără să mai punem mașinile în tranzit sau mașinile de firmă.

Ceea ce înseamnă mai mult de o mașină la doi locuitori”, a spus primarul din Alba Iulia.

Pasaj subteran și o nouă bandă de circulație pe Calea Moților, până în 2026

„Avem șansa să luăm 7,3 milioane de euro pentru o idee îndrăzneață. Acel pasaj subteran, Calea Moților pe sub B-dul Revoluției, lucru care va rezolva definitiv problema traficului de la Stadion. 7,3 milioane de euro putem lua pe PNRR, lucrăm la studiul de fezabilitate, lucrăm la proiect.

Gândiți-vă că până undeva la jumătatea străzii Calea Moților, între Kaufland și Micești, se va merge pe patru benzi, nu pe trei. Va fi pista de biciclete care se păstrează în continuare, va fi pietonalul, probabil va dispărea din zona verde.

Această finanțare va trebui să aibă finalitate până în 2026. Bun, că se va mai da o perioadă probabil de un an de zile, noi vrem să terminăm lucrul acesta pentru că acum sunt bani.

Dacă lucrurile merg așa cum ne dorim, nu văd de ce nu. Avem consultanți, am văzut finanțările, deci vom putea obține acești 7,3 milioane de euro pentru acest pasaj.

Pe B-dul Revoluției nu se mai poate interveni 5 ani de zile pentru că e pe Mobilitate 2. Noi intervenim doar pe Calea Moților. Singura problemă care era acolo era devierea conductelor de canalizare.

La ora aceasta s-au deviat în zona trotuarelor, iar în momentul în care se va face, se vor face legăturile pe canalizări în zonele respective.

Vom finaliza în acest an Alcala de Henares, cu legătură pe Gheorghe Șincai, vom începe modernizarea pe Gârda – Albac.

Astfel, tot traficul din zona Orizont, din zona Micești pe dreapta cum mergi spre Zlatna, nu va mai fi nevoit să vină în intersecție aici, să aglomereze intersecția.

La fel, acum vrem să facem documentația pentru a expropria Nazareth Illit, pe partea cealaltă. Acum este doar o fâșie de asfalt. Eu cred că măsurile acestea, acel trafic, în 2-3 ani de zile nu va mai fi o problemă”, a declarat Gabriel Pleșa.

Noua parcare supraetajată de la Turturica ar putea fi gata în toamnă. Situația parcărilor din oraș

„Zona în care întradevăr trebuie să găsim alternative este zona Cetate, B-dul Revoluției. Sunt cele două investiții în derulare, cea care depinde de noi și o vom finaliza în acest an.

S-a eliberat autorizația de construcție a parcării supraetajate din zona blocului Turturica. Constructorul mi-a spus că până în toamnă vrea să o termine.

În zona B-dul Revoluției, între Piață și Stadion, am închiriat un teren, practic singurul teren mai mare, lângă Piața Cetate.

Este între două străzi, pe sens unic, deocamdată noi plătim chirie. Acolo sunt undeva la 180 de locuri de parcare.

Sigur, noi o să încercăm să achiziționăm acel teren dacă reușim cu proprietarul, sau încercăm să facem un parteneriat public-privat și acolo să rămână o parcare care o putem face și P+1 sau P+2 pentru că permite zona.

Am dat de doi ani de zile terenul din fața noii Policlinici a Spitalului Județean, Consiliului Județean. Acolo este o parcare de 120 de locuri care sper să fie cât mai repede construită. Am înțeles că au gata studiul de fezabilitate, probabil vor porni achiziția pentru proiectare sau execuție.

Așa cum vă spuneam, e vorba de 35-37.000 de mașini și noi avem undeva la 12-13.000 de parcări rezidențiale și 3.500-4.000 de parcări publice.

Deci este la jumătate. Mare parte din aceste mașini sunt și în zonele de case, unde au curți, au garaje.

Una din măsurile pe care categoric trebuie să le luăm este de reglementare a parcărilor pe străzile aglomerate și poate chiar crearea unor sensuri unice care să fluidizeze traficul.

Mă gândesc că dacă B-dul Ferdinand va fi pe un singur sens, de la Prefectură spre Gară, să facem de exemplu un sens unic pe strada Octavian Goga, să facem poate sens unic pe strada Iașilor.

Va trebui reglementat”, a mai explicat primarul Gabriel Pleșa.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News