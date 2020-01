VIDEO Imagini în premieră: Detalii remarcabile de pe suprafața Soarelui. Fotografiile, realizate cu un super-telescop

Telescopul solar Daniel K Inouye din Hawaii a surpris, în imagini, detalii complexe și unice de pe suprafața Soarelui, scrie BBC.

Structurile granulare sunt de dimensiuni aproximative ca cele ale statului american Texas. Ele transportă mase de gaz fierbinte sau plasmă, potrivit sursei citate.

Centrele luminoase marchează locul unde nivelul materialului solar crește, iar benzile întunecate din jur reprezintă locul unde plasma se răcește și „se scufundă”.

The NSF’s Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required.

