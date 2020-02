VIDEO: Imagini rare cu o turmă de capre negre, surprinse în Parcul Natural Apuseni. Sunt animale sfioase, care evită omul

Reprezentanții Parcului Natural Apuseni au postat pe contul de Facebook o serie de imagini foarte rare cu mai multe capre negre surprinse în zona unei arii protejate. Caprele trec foarte aproape de cel care filmeaza, una dintre ele chiar oprindu-se puțin. Întâlnirea este cu atât mai spectaculoasă cu cât capra neagră este un animal extrem de sfios, care evită oamenii.

”Întâlnire inedită cu un ciopor de capre negre în Parcul Natural Apuseni. În sezonul rece, femelele sunt în perioada de gestație, iezii fiind născuți abia în aprilie-mai, din acest motiv vă rugăm să aveți o conduită adecvată în drumețiile voastre, îndeosebi în zonele unde este prezent acest mamifer” au scris pe contul de Facebook, reprezentanții Parcului Natural Apuseni.

Capra-neagră are o înălțime între 110 și 130 cm, are o coadă scurtă (maximum 7 cm), având înălțimea la greabăn de 75 cm, cântărind între 30 și 50 de kg. Are un corp relativ scund, picioare musculoase cu copită despicată, un gât relativ lung terminat cu un cap scurt prevăzut la ambele genuri cu două coarne inelate și încovoiate spre înapoi.

