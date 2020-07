VIDEO: Intervenții Salvamont la Sălciua și Piatra Secuiului, pentru evacuarea a doi turiști. Operațiunile au durat peste 7 ore

Alexandru Mihai Dan are 11 ani și o pasiune mare: muzica. A terminat clasa a IV-a la Liceul de Arte ”Regina Maria” Alba Iulia, unde studiază pianul.

Micul pianist a câștigat deja multe premii, cel mai recent fiind premiul al doilea la categoria sa de vârstă, la Concursul Internațional ”ProPiano România 2020 online”. Din cauza epidemiei de coronavirus, concursul s-a desfășurat online.

”De mic am avut înclinații spre muzică; dar nu e de mirare ținând cont că în familia noastră sunt mulți muzicieni: mătușa mea este profesoară de pusn și canto la o școală de profil din Franța, verișoara mea cânta în New York la vioară, tatăl meu cântă la pian iar unchiul meu la chitară. Mama nu are nici o înclinație spre muzică. Am început să mă joc la pian devreme, având o pianină în casă, dar serios am început să studiez pianul de la 6 ani” spune Alex Dan.

Anul trecut, Alex a cântat în cadrul festivalului Graf – Art Gura Râului – Sibiu, pe aceeași scenă cu mătușa și verișoara lui. Trei generații pe aceeași scenă și multă emoție din partea copilului.

Din clasa I, Alex s-a mutat la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, pentru a studia serios acest instrument. Acolo a fost descoperit de profesorul Ovidiu Pârjol.

”Între noi există o adevărată chimie, el fiindu-mi un adevărat mentor și model. Începutul a fost greu, am avut mult de recuperat față de colegii mei care erau de un an la liceu. A contat foarte mult sprijinul profesorului și al părinților dar și faptul că sunt într-o clasă cu colegi foarte talentați și astfel nivelul de pregătire este unul ridicat” spune Alex.

A început să participe la concursuri din clasa a II-a, câștigând de la primul concurs premiul întâi.

Ulterior a obținut premiul I la Festivalul J.S.Bach, concursul Pro Piano, concursul internațional de interpretare ”Piano Modus Vivendi”.

”În clasa a III-a, la concursul național de pian ”Prietenii Muzicii Pro Piano pe lângă premiul I la categoria mea de vârstă am luat și Premiul Special pentru cea mai bună interpretare din concurs a unei piese din secolul XX (Prokofiev)” își amintește Alex.

A mai cântat și la Sinagoga din Alba Iulia, în cadrul unui proiect muzical susținut în parteneriat cu Liceul de Arte, Lions Club și Comunitatea Evreilor din Alba Iulia și anul trecut a fost premiat în cadrul Galei Performerilor din învățământ.

Micul muzician studiază în fiecare zi cam o oră și jumătate, până la 2 ore, dar, spune el, ”am și zile în care trag chiulul și nu studiez”.

Compozitorul lui preferat este Mozart; îi plac sonatele lui, în special Rondo Alla Turca. Ascultă însă și alt fel de muzică: ”Începând cu Queen, eternul Queen – după cum spune mama, U2, Scorpions dar și Bruno Mars, Marhmello, Travis Scott”.

La școală pe lângă pian îi plac o serie de materii: Limba Română, Științele Naturii și Istoria. Îi mai place să joace tenis, să înoate, să se dea cu bicicleta sau trotineta dar și să se joace pe Xbox.

Visul său este să urmeze conservatorul, dar nu i-ar displăcea să fie bucătar.

”În perioada pandemiei a fost greu pentru că am făcut școală online, inclusiv orele de pian. A fost greu atât pentru mine cât și pentru domnul profesor.

Este dificil să predai și să înveți online, să nu se audă perfect notele sau nuanțele pe care le cânt, să văd prin telefon cum trebuiesă apăs pedala.

Dar în ciuda acestui aspect, în iunie am participat la Concursul Internațional ”ProPiano România 2020 online” și spre bucuria mea am luat premiul 2 la categoria mea de vârstă. Sunt mulțumit dar m-am și ambiționat ca la anul să iau premiul 1” adaugă Alex.

Foarte importantă este înțelegerea dintre profesor și elev dar și sprijinul părinților.

Am noroc cu domnul profesor Ovidiu Pârjol pentru că el știe cum să mă ia, când mai tare, când mai încet.

Mona Dan, mama băiatului: ”Este destul de greu să ai o pianină acasă, a ta personală, atât din punct de vedere financiar, fiind destul de scumpă cât și din punct de vedere al spațiului. Dar dacă vrei să faci performanță sau să profesezi în acest domeniu, este absut necesară”.