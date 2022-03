VIDEO Momentul în care rachetele rusești lovesc un mall din Kiev. Cele mai importante informații din cea de-a 26-a zi a războiului

Este a 26-a zi de război în Ucraina și bombardamentele rusești continuă în mai multe orașe. Patru oameni au murit în Kiev după ce proiectilele rusești au căzut într-o zonă rezidențială și peste un centru comercial.

A fost alertă de securitate și în Sumî, unde exploziile ar fi afectat o centrală chimică, de unde a avut loc o scurgere de amoniac. Zona afectată este estimată pe o rază între 2,5 și 4 kilometri în jurul uzinei.

Autoritățile din Sumî spun că au reușit după aproximativ două ore să limiteze scurgerea de amoniac de la o uzină de produse chimice, scrie BBC, citându-l pe guvernatorul Dmitro Jiviţki.

Totodată, a expirat ultimatumul dat de trupele rusești administrației orașului Mariupol. Primarul și aleșii locali erau somați să predea controlul portului de la Marea Azov.

Locuitorii sunt asediați și aproape au rămas fără hrană, apă și energie, într-o criză umanitară care sporește presiunea.

Opt coridoare umanitare au fost convenite pentru luni în orașe ucrainene, dar nu și în Mariupol, a declarat vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk. Ea a spus că eforturile de a ajunge în Mariupol cu provizii umanitare continuă să eșueze.

„Iadul pe pământ”, așa a descris situația din orașul natal Mariupol deputatul ucrainean Yaroslav Zelezniak. Orașul este complet încercuit de trupele rusești, ceea ce înseamnă că locuitorii sunt prinși în capcană. Oamenii nu mai au ce mânca, iar bolile se răspândesc.

Trupurile celor care au murit în timpul atacurilor sunt lăsate pe stradă, deoarece operațiunile de ridicare a lor sunt dificile și periculoase.

Luni urmează să aibă loc o nouă rundă de negocieri între Ucraina și Rusia. Președintele Volodomir Zelenski a declarat că și dacă există o șansă de 1% ca aceste discuții să ducă la oprirea războiului, acea șansă trebuie folosită. El a mai spus și că este gata să negocieze direct cu Vladimir Putin.

Video of a shell hitting a shopping center. The explosion was incredibly strong, the wave blew out the windows in the neighboring houses. pic.twitter.com/Qe5ztF1vLc

— NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022