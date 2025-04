VIDEO: Parcul Fotovoltaic Teiuș, inaugurat de Eurowind Energy România. Investiție daneză într-un proiect gigant de peste 60 de MW

Eurowind Energy România a inaugurat marți Parcul Fotovoltaic Teiuș, unul dintre cele mai importante proiecte de energie regenerabilă, dezvoltate recent în România.

La eveniment au participat Jens Rasmussen, CEO Eurowind Energy A/S, reprezentanții din țară ai companiei, Uffe A. Balslev, ambasadorul Regatului Danemarcei în România, dar și reprezentanții celor mai relevante instituții din România.

Parcul fotovoltaic are o capacitate de 60 de MW și, potrivit estimărilor, va contribui la o scădere anuală a gazelor cu efect de seră cu peste 37.000 de tone.

Teiuș Solar SRL este parte a grupului Eurowind Energy A/S din Danemarca. Acest grup dezvoltă, construiește și operează centrale electrice care generează energie electrică curată și fiabilă.

Eurowind Energy, dezvoltator și operator danez de proiecte regenerabile transmite că parcul de la Teiuș reprezintă o investiție strategică de 55 de milioane de euro (TVA inclus), realizată și cu sprijin din fonduri PNRR (15 milioane euro).

Cu o capacitate instalată de 60,2 MW, parcul adaugă energie verde în rețeaua națională și marchează un nou pas important în tranziția energetică a României​.

Proiectul, dezvoltat în parteneriat cu Teiuș Solar S.R.L., va produce anual aproximativ 103,59 GWh de electricitate și va contribui la reducerea emisiilor de CO₂ cu peste 37.000 de tone​.

Un element esențial al infrastructurii Parcului Teiuș este stația de transformare internă 110/20kV, 80 MVA, construită la cele mai înalte standarde pentru a asigura integrarea eficientă a energiei produse în rețeaua națională​.

În cadrul evenimentului de inaugurare au fost prezenți reprezentanți ai autorităților naționale, parteneri din industrie și mass-media, sărbătorind împreună momentul injectării primilor kilowați în rețeaua națională.

Sebastian Burduja, Ministrul Energiei, a declarat:

„România are toate resursele pentru a deveni un lider regional în domeniul energiei verzi. Avem peste 10.000 MW în diferite stadii de dezvoltare în sectorul fotovoltaic și eolian și suntem campioni europeni în atragerea de fonduri nerambursabile pentru energie: din Fondul pentru Modernizare am atras 10 miliarde de euro, din care peste 6,25 miliarde au fost deja plătite României — fonduri ce transformă fundamental sistemul nostru energetic.

Astăzi, la Teiuș, avem o dovadă concretă a realizării proiectelor ambițioase începute: Parcul Fotovoltaic Teiuș, cu o capacitate de 60 MW, finanțat din bani europeni prin PNRR. Acest parc va produce anual aproximativ 103,59 GWh de energie electrică și va contribui la reducerea emisiilor de CO₂ cu peste 37.000 de tone pe an.

Proiectul Teiuș nu este un caz izolat. Peste 600 MW de capacități noi au fost deja finalizate prin PNRR, iar în total estimăm că vom ajunge la peste 1.300 MW instalați cu finanțare din acest program.

Aceste investiții înseamnă energie verde, facturi mai mici, locuri de muncă noi, dezvoltare economică și un viitor mai curat pentru România.

Continuăm să susținem proiecte strategice de energie curată și soluții inovatoare de stocare, pentru a construi o rețea energetică flexibilă și rezilientă, adaptată provocărilor viitorului.

În acest context, Eurowind Energy, alături de ceilalți parteneri, are un rol fundamental în procesul de decarbonare a sectorului energetic românesc. Statul român sprijină aceste inițiative prin planuri ambițioase și prin utilizarea eficientă a fondurilor europene.

Felicit echipa Eurowind Energy și toți partenerii care au contribuit la acest succes. Viitorul energetic al României este deja în plină construcție. Împreună, transformăm România într-un lider energetic regional.”

Adrian Dobre, Country Manager România, a completat:

„Finalizarea și inaugurarea Parcului Fotovoltaic Teiuș reprezintă mai mult decât un succes operațional – este un angajament ferm al Eurowind Energy pentru dezvoltarea durabilă a României.

Ne propunem să contribuim activ la consolidarea unui sistem energetic verde, competitiv și rezilient, sprijinind tranziția către un viitor sustenabil pentru întreaga societate.”

Această investiție a fost sprijinită și prin fonduri nerambursabile în valoare de 15 mil. euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta Energie Verde, reafirmând angajamentul Eurowind Energy de a dezvolta proiecte care sprijină tranziția energetică a României​.

În paralel, Eurowind Energy dezvoltă la Teiuș un proiect complementar de stocare a energiei electrice în baterii (BESS), cu o capacitate de 116,96 MWh. Investiția totală în infrastructura de stocare se ridică la aproximativ 43 de milioane de euro (TVA inclus), din care 7,6 milioane de euro sunt finanțare nerambursabilă din Planul Național de Redresare și Reziliență​. Această inițiativă va spori flexibilitatea și reziliența rețelei energetice.

Prezență consolidată în România

Teiuș este al patrulea parc fotovoltaic dezvoltat de Eurowind Energy în România, după proiectele de la Hălchiu, Măgurele și Pufești. Compania va deține până la sfârșitul anului 2025 un portofoliu operațional local de 124 MW și are în dezvoltare un pipeline de proiecte de circa 8 GW, acoperind soluții solare, eoliene, hibride și de stocare​.

Publicația Alba24 a fost prezentă la eveniment, unde a discutat cu ambasadorul danez, cu reprezentanții companiei, dar și cu cei ai autorităților române.

„Parcul fotovoltaic Teiuș este prima investiție majoră a grupului Eurowind în România, în al doilea val de dezvoltare a parcurilor regenerabile. Are o putere aprobată în rețea de 60,2 MW și o putere instalată de 69 MW, puterea instalată în panouri. Este dezvoltat pe 80 de hectare de pășune, aparținând composesoratului de pășune Teiuș.

Ca element de noutate pentru un parc fotovoltaic în România, este printre primele parcuri fotovoltaice cu structură de susținere a panourilor pe trackere. Trackerele sunt sisteme de susținere cu orientare est-vest, care măresc producția până la 15%.

Iar ca un element de noutate, pentru că se rotesc după soare, panourile sunt bifaciale. Bifacial însemnând că au celule fotovoltaice atât pe față cât și pe intrados.

De ce au și pe intrados? Pentru că o parte din radiația solară se reflectă din sol și se poate mări producția de electricitate cu până la 20% în funcție de tipul de așternut de sub panouri.

În cazul nostru, pentru că avem o pășune, nu am intervenit asupra așternutului. Cazurile optime sunt cu așternere de piatră albă”, a declarat Bogdan Nicolaescu, Head of Development Eurowind Energy Romania.

Parcul fotovoltaic de la Teiuș, cea mai mare centrală electrică din România finanțată prin PNRR

„Foarte important de menționat este că parcul fotovoltaic Teiuș este cel mai mare parc sau centrală electrică finanțată prin intermediul programului PNRR în România. Pentru realizarea parcului am primit o finanțare de 15 milioane de euro, finanțare nerambursabilă și este iar și cea mai mare finanțare posibilă și primită de vreun investitor în România.

Media de producție este undeva la 350 MWh pe zi. Nu avem niciun feedback negativ de la rețea, oricum este un parc dispecerizabil și în momentul în care ar exista probleme în rețeaua electro-energetică națională, de supratensiune să spunem, ni s-ar cere să deconectăm parcul.

Partea inteligentă este partea de comandă și control, SCADA – achiziții de date, comandă și control și care chiar în momentul ăsta se parametrizează, partea de parc.

Ea a fost parametrizată pentru comunicarea cu sistemul energetic, cu sistemul SCADA al distribuitorului regional, DEER – Distribuție Energică Electrică România, și al operatorului de transport – Compania Națională Transelectrica.

Sistemul în primul rând comandă parcul și în al doilea rând face achiziție de date. Adică ne transmite date care sunt importante pentru noi și pentru alți actori importanți, cum spuneam mai devreme distribuitorul regional și operatorul de transport și sistemul Transelectrica.

Au nevoie de date pentru a verifica parametrii de funcționare ai centralei și sunt transmis către aceștia, în timp real, evident”, a mai declarat Bogdan Nicolaescu.

„Pentru noi înseamnă un moment de reîntoarcere, să spunem în forță, în piața românească. Am început acum 13 ani cu un parc de 1,5 MW atunci la Pufești, în Vrancea.

Acum, după 13 ani, construim un parc semnificativ, cel mai mare din grupul nostru și cel mai mare parc finanțat cu fonduri PNRR.

Referitor la cât de important este pentru regiune, știm că în Transilvania nu sunt prea multe surse și eu cred că parcul acesa aduce foarte multe beneficii și consumatorilor de energie și din punct de vedere rețea”, a explicat Adrian Dobre, country manager Eurowind Energy Romania.

Ce spune managerul Eurowind Energy România despre prețul la energie electrică

Referitor la evoluția prețului la energie electrică, Adrian Dobre a declarat că este convins că tarifele vor scădea.

„Noi suntem convinși că prețul va scădea. Faptul că avem mai multă energie este o logică a pieței să se întâmple chestiunea asta. Asta este un lucru cert. (…) În același timp, consumul trebuie stimulat să crească sau trebuie, într-adevăr, niște politici de mutare a consumului de energie din zona clasică către zona electrică, electrificare. Nu numai de încălzire.

E vorba și despre consumul de combustibil pentru auto, zona electrică. Deci, la asta m-am referit când am spus să se schimbe, practic, un pic consumul de la clasic către electric.

Valoarea totală a investiției este de 55 de milioane, inclusiv TVA, valoarea pe PNRR este de 15 milioane de euro. În plus, vom pune și o instalație de stocare energie, baterii. Și acolo avem o investiție de 43 de milioane, deci în plus față de ceea ce am spus până acum, 43 de milioane de euro și cu 7,6 milioane pe PNRR”, a mai declarat Adrian Dobre.

Ce spune primarul din Teiuș

„Este o zonă pretabilă pentru astfel de activități. Este o zonă în care oamenii din orașul Teiuș au vrut să creeze acest parc fotovoltaic. Primăria orașului Teiuș a susținut această investiție și a depus eforturile necesare și a făcut demersurile de care a fost nevoie pentru ca acest parc să se realizeze aici, în conformitate cu prevederile legale.

Din punct de vedere a locurilor de muncă, nu cred că ar fi corect să vorbim de foarte multe locuri de muncă, deoarece complexitatea tehnică a unui astfel de parc presupune foarte multă forță de muncă calificată. Deci, practic, se lucrează cu oameni cu calificări deosebite.

Dar putem vorbi de o plus valoare pentru buget și mai putem vorbi de ceva, un lucru care am cerut investitorilor din primul moment în care au apărut la Teiuș, să se gândească foarte bine la a face acel sediu social pe orașul Teiuș, pentru ca multe din impozitele și taxele care le plătesc să fie dirijate către bugetul local.

Se pare că am avut succes în acest demers, un demers pe care o să-l susțin de fiecare dată, iar faptul că o să fie înființat acel sediu social la Teiuș pentru noi reprezintă fără doar și poate o plus valoare și niște bani suplimentari care ne vor permite să ne dezvoltăm în continuare orașul, nu doar punctual investițiile”, a declarat primarul orașului Teiuș, Mirel Vasile Hălălai.

