VIDEO: Pompierii din Alba, solicitați să intervină la un incendiu violent în Cluj-Napoca. O hală cu piese auto a luat foc

Un incendiu violent a izbucnit vineri seara pe o stradă din Cluj-Napoca. Pentru stingerea flăcărilor ce au cuprins un depozit de piese auto al companiei UNIX din cartierul Mărăști și mai apoi s-au extins la alte case din vecinătate au fost chemați să intervină și pompieri din județul Alba.

Astfel, de la ISU Alba intervin trei subofițeri și doi soldați, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă cu o capacitate de 10.000 de litri.

”Au fost chemate în sprijin autospeciale de stingere incendii de la Alba și Bistrița.

Incendiul nu a fost localizat și se intervine pentru protejarea caselor din jur. Încă nu s-a intrat în hală, deoarece focul este intens”, au transmis pompierii clujeni.

Pentru stingerea incendiului de pe strada Luncii din Cluj-Napoca intervin zeci de pompieri cu circa 10 autospeciale.

Focul a izbucnit la un depozit de piese auto al companiei UNIX, scrie Cluj24.ro. Firma își desfășoară activitatea în mai multe țări, are mii de angajați și este lider de piață în Ungaria și are zeci de filiale în România. Centrul logistic pentru România este la Cluj, la aceeași adresă la care are loc incendiul.

În zonă, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert prin care oamenii sunt îndemnați să evite zona și să lase libere căile de acces pentru autospecialele de intervenție.

