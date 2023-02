VIDEO: Primarii PSD din Alba, nemulțumiți după împărțirea banilor din bugetul județului. Cine a tăiat de la unii și a dat la alții

Consilierii județeni ai PSD au acuzat conducerea Consiliului Județean Alba și consilierii județeni PNL pentru modul discrețional în care a fost făcut și votat bugetul județean, în 2023. Mai exact că primăriile conduse de PSD au primit mai puțini bani decât cele unde administrația este liberală.

Însă sursele alba24.ro susțin că banii au fost împărțiti chiar de conducerea PSD Alba, după negocierile cu PNL și că la mijloc este războiul intern din PSD, dintre tabara Tuhuț versus tabara Matieș.

Mai exact, sursele politice susțin că președintele PSD Alba, Marcel Tuhuț, a avut o întâlnire cu cei de la conducerea Consiliului Județean Alba, care i-au spus că este liber să împartă banii alocați către cei 8 primari PSD din județ, după cum vrea el.

Acesta ar fi alocat mai puțini bani către orașul Teiuș, iar motivul ar fi neînțelegerile dintre Marcel Tuhuț și primarul Mirel Hălălai, au precizat pentru alba24.ro surse politice.

De asemenea sursele mai susțin că Marcel Tuhuț ar avea stabilit un termen până în luna martie în care să arate că merită să dețină funcția de președinte interimar al PSD Alba, altfel ar putea fi schimbat. Termenul ar fi stabilit de conducerea centrală a partidului de la București.

Prin împărțirea bugetului, Tuhuț ar încerca să își tragă de partea sa mai mulți primari PSD care să îl susțină, în detrimentul primarului din Teiuș, care face parte din tabara senatorului Matieș.

Întrebat de reporterul alba24.ro dacă primăria Teiuș a primit mai puțini bani din cauza războiului intern din PSD Alba, deputatul Marcel Tuhuț a declarat că este vorba despre ”o perdea de fum”.

” Nu este nici un joc politic, primarii de fiecare dată, suma alocată revenită PSD pe procentele legislației în vigoare, au stabilit de comun acord și i-au împărțit în funcție de nevoile și cofinanțările de care au nevoie la proiectele de investiții, care sunt în derulare”, a declarat președintele interimar al PSD Alba, Marcel Tuhuț.

Despre relația cu primarul din Teiuș, președintele PSD spune că nu este una tensionată.

”Nu am avut nici o dispută cu domnul primar, din contră chiar am fost prezent la el în oraș, la o întâlnire regională, pe care am efecutat-o acolo, în 18 ianuarie. Am avut o întâlnire cu toți aleșii locali pe diferite teme și proiecte, nu am avut, eu nu știu de așa ceva, este doar o perdea de fum” a mai precizat Marcel Tuhuț.

O poziție față de bugetul pe care l-a primit orașul Teiuș de la Consiliul Județean Alba a avut și senatorul Matieș care a dat vina pe Mariu Hațegan și Ion Dumitrel.

”Teiușul, oraș cu o populație de 6.695 de locuitori (potrivit recensământului din 2011), a primit 348.000 de lei (și cea mai mică sumă comparativ cu celelalte orașe). Abrudul, spre exemplu, cu o populație de 5.072 de locuitori, a primit 1.200.000 de lei.

Aceeași sumă (de peste 3 ori mai mare decât cea alocată Teiușului), a primit-o și orașul Câmpeni (care are 7.221 de locuitori). Un alt exemplu edificator este cel al orașului Zlatna, care a primit 1.100.000 de lei, deși are aproximativ același număr de locuitori”, a spus Matieș.

