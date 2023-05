VIDEO: Primarul Rotar a deschis Cutia Pandorei în PNL Alba. Nemulțumit de actualii parlamentari, a lansat un altfel de candidat

Primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a anunțat marți că organizația locală a PNL, una dintre cele mai puternice din România din punct de vedere al rezultatelor obținute la alegeri, îl va susține pentru un loc elegibil pe lista județeană pentru viitoarele alegeri parlamentare, pe Raul Chiriac.

Rotar și-a explicat decizia de a susține un candidat din partea organizației din Blaj, prin nemulțumirea față de activitatea parlamentarilor liberali de Alba, cu excepția lui Florin Roman.

Acesta a participat la o competiție internă în interiorul organizației locale și a obținut cel mai mare număr de voturi.

Raul Chiriac are 35 de ani, este căsătorit și are doi copii. A absolvit Facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca și apoi Facultatea de Științe Economice la Babeș-Bolyai.

În prezent este înscris la doctorat tot la UTCN și predă cursuri legate de Inginerie Urbană și Dezvolare Regională la universitatea din Alba Iulia.

”Motivatia mea de a ajunge în Parlamentul României este alimentată de dorința de a face o diferență reală în viața oamenilor, de a contribui decisiv la dezvoltarea unei societăți mai juste, mai prospere pentru toți” a spus Raul Chiriac.

Gheorghe Rotar, nemulțumit de activitatea parlamentarilor de Alba, cu excepția lui Roman

Primarul Rotar spune că este prima organizație care susține un candidat stabilit în urma unei competiții interne.

El a adăugat că lista finală a candidaților la Parlament din partea PNL Alba va fi definitivată după un sondaj realizat de formațiunea politică. Rotar spune că a convenit acest lucru cu președintele PNL Alba, Ion Dumitrel.

”Pentru aceasta am generat toată procedura (…) Chiar dacă am deschis o Cutie a Pandorei, eu am făcut acest lucru pentru că sunt nemulțumit de oamenii care sunt în Parlamentul României și cred că trebuie să ajungă pe alte principii acolo.

Eu, în afară de Florin Roman pe care îl cunosc drept un parlamentar cu rezultate și care știu ce a făcut, nu sunt mulțumit de nici un parlamentar din județul Alba.

Am fost întotdeauna un om direct: deci nu sunt mulțumit de nici unul. Ca activitate. Dar n-am spus și nu voi spune că au fost trimiși pe criterii incorecte. Am spus că nu sunt mulțumit de activitatea lor” a spus primarul (care este și președinte al PNL Blaj).

El a vorbit și despre actualul Claudiu Răcuci, în prezent secretar de stat, care va prelua în următoarele două luni postul de senator lăsat liber de Sorin Bumb. El a lăsat să se înțeleagă că nu este mulțumit nici de activitatea acestuia.

”Domnul Răcuci nu a mai venit de mult pe la partid. Deci lipsește de ani buni. Cu siguranță, Raul este singurul pe care îl susținem. Bine, și dânsul se poate înscrie, dar nu în numele organizației” a răspuns acesta unei întrebări a reporterului Alba24.

Primarul a mai afirmată că propunerea organizației, cu privire la Raul Chiriac, vine în acest context: pentru a aduce în prim plan oameni bine pregătiți.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News