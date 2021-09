VIDEO: România sălbatică, cel mai spectaculos documentar dedicat naturii – proiecție specială la Sebeș, pe 4 octombrie

România Sălbatică, cel mai spectaculos documentar dedicat naturii din țara noastră și cel mai urmărit film la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), unde a cucerit și Premiul Publicului, va avea o proiecție specială la Sebeș luni, 4 octombrie, de la ora 19:00, în Parcul Tineretului. Intrarea este liberă.

Demersul, unic pentru țara noastră, s-a bucurat încă de la început de susținerea specialiștilor din ONG-urile de mediu, a administratorilor parcurilor și rezervațiilor naturale, precum și a întregii comunități de fotografi și pasionați de natură. Filmul este regizat de Dan Dinu și Cosmin Dumitrache.

„Mă consider un om privilegiat, nu atât pentru că am reușit să duc la capăt un astfel de proiect, cât pentru că am avut ocazia să văd în detaliu cele mai spectaculoase locuri naturale din țară. Deși am fost în multe țări, mai mult sau mai puțin exotice, acasă este aici, în România noastră Sălbatică. Filmul acesta este o călătorie, una care să ne ajute să descoperim măcar o parte din bogăția naturală pe care o avem. Acest film, ca de altfel întregul proiect, este pentru mine un omagiu adus naturii de la care am învățat, de care m-am bucurat, pe care am înțeles că trebuie să o respect”, a declarat Dan Dinu.

Povestea celui mai amplu, complex și original proiect de film documentar despre natura României este narată de cunoscutul actor Adrian Titieni, iar coloana sonoră – foarte apreciată deja de public – e semnată de compozitorul Alexei Țurcan. Piesa centrală a filmului România Sălbatică este completată de vocea Mădălinei Pavăl, o artistă desăvârșită, care a adus folclorul din Bucovina pe ritmuri moderne în muzica mainstream.

Cine sunt cei care aduc România Sălbatică față în față cu spectatorii

Dan Dinu fotografiază natura de mai bine de 20 de ani, jumătate din această perioadă dedicând-o proiectului România Sălbatică. Este membru fondator și președinte Forona (Organizația Fotografilor de Natură din România) și a colaborat cu multe ONG-uri de mediu în proiecte de conservare a naturii. Din 2013 a început să lucreze în domeniul filmului documentar, fiind parte atât din producții locale, cât și din proiecte de anvergură pentru NatGeo Wild sau BBC.

Cosmin Dumitrache, videograf cu peste 15 ani de experiență, s-a alăturat proiectului în 2014 și alături de Dan Dinu a fondat NTD Film, sub tutela căruia a produs mai multe filme, unele dintre acestea selectate sau premiate la festivaluri de film din întreaga lume. De-a lungul timpului a filmat și pentru producții de anvergură difuzate de NatGeo Wild. Este un colaborator frecvent al ONG-urilor de mediu, alături de care a lucrat la diferite proiecte de conservare și educare.

Din 17 septembrie, România sălbatică rulează în cinematografele din întreaga țară, distribuit de Transilvania Film.

Evenimentul este realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș.

Proiecția va avea loc cu respectarea măsurilor de siguranță în vigoare. Masca este obligatorie pe toată durata evenimentului.