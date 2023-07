VIDEO: Schimbări la BAC 2023, sesiunea a doua în Alba. Ce spune șeful IȘJ, Cornel Sandu, despre corectarea lucrărilor

Bacalaureat 2023, sesiunea a doua: Cornel Sandu, inspectorul școlar general IȘJ Alba, a declarat la radio Alba24.ro că în acest an sunt schimbări în procedura de corectare la examen, în județ.

Lucrările candidaților vor fi corectate digitalizat, o procedură pe care reprezentantul IȘJ Alba o consideră bună, din punct de vedere al corectitudinii.

Cornel Sandu a dat detalii despre organizarea examenului, în etapa de corectare a lucrărilor, într-o discuție cu jurnalistul Emil Pojar.

”Până acum, noi organizam examenul si ministerul stabilea în ce localitate sau județ se corectează lucrările din Alba. Apoi se făceau centre regionale de recorectare în etapa de contestații.

Acum, elementul de noutate este că se vrea să se facă această corectură digitalizat.

În sala de examen vor fi scannere, se scanează fiecare lucrare, aplicația electronică trasnmite acea lucrare la doi profesori din țară, care nu știu unul de altul și corectează independent. Dacă diferența dintre punctajele celor doi este mai mare de un punct, aplicația trimite la al treilea profesor/corector.

Din punct de vedere al corectitudinii, este un lucru bun”, a spus Sandu.



Inspectorul IȘJ Alba a precizat că s-a mai încercat schimbarea procedurii de corectare și în județ, însă până acum nu au existat suficiente mijloace tehnice.

”Până acum, această procedură a fost aplicată, experimental, în două județe. Inițial s-a dorit să fie în șase județe, printre care și Alba, în sesiunea din vară, dar nu au fost suficiente scannere.

Atunci s-a convenit că este mai convenabil să facem în a doua sesiune, când sunt mai puține lucrări (în prima sesiune am avut circa 2.200 de lucrări, cu trei probe fiecare, deci undeva în total 6000 de lucrări; acum, cu cei 455 de înscriși, cu siguranță nu vom avea mai mult de 900 de lucrări).

Și atunci se poate vedea dacă e o reușită, se poate generaliza și bănuiesc că de la anul va fi digitalizat”, a mai spus inspectorul școlar general IȘJ Alba.

Reamintim că, în iunie, Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației, anunța că ministerul a achiziționat anul acesta platforma pentru evaluarea digitalizată a lucrărilor. În declarația făcută pentru TVR Info acesta preciza că procedura se va extinde în toate centrele de examen din țară, începând cu sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat, iar de anul viitor se va aplica și pentru simulări și examenele naționale propriu-zise – Evaluare Națională și Bacalaureat.

Bacalaureat 2023, sesiunea a doua, în Alba

În județul Alba, dintre cei 455 de candidați înscriși la a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, 196 sunt la proba de Română, 219 – la proba obligatorie Matematică sau Istorie și 296 la proba la alegere.

La fel ca în prima sesiune, probele de competențe nu se mai susțin, ci vor fi echivalate cu note din liceu, în perioada 7-11 august.

Probele scrise se desfășoară în perioada 16-21 august, iar primele rezultate vor fi comunicate în 25 august.

Mesaj pentru elevi

Cornel Sandu a transmis și un mesaj în apropierea noului an școlar.

”Pentru foarte mulți, școala este singura variantă pentru o viață mai bună.

Un an de școală în plus înseamă în general cu 7% în plus la salariu.

Cu cât întrerupem școala mai repede, indiferent că vorbim despre învățământ liceal, profesional, universitar, cu atât nivelul de trai al persoanei va fi mai jos”, a spus șeful IȘJ Alba.

Prin urmare, acesta îi îndeamnă pe tineri să-și continue studiile cât mai mult.

