VIDEO ȘTIREA TA: Spectacol de lumini pe o stradă din Alba Iulia. Cum arată un decor de iarnă după 200 de ore de muncă

Pasiunea pentru instalațiile luminoase și decorul de sărbători, puse în practică de un albaiulian, s-au transformat într-un adevărat spectacol cu leduri, pe o stradă din oraș. Iar efortul său i-a inspirat și pe vecini.

Obiceiul împodobirii caselor cu instalații de lumini în preajma sărbătorilor de iarnă a revenit și în acest an, în unele zone din oraș, prin inițiative private, care completează atmosfera de Crăciun, în aceste zile ”umbrite” de restricții.

Iar unul dintre locuitorii orașului a pus în aplicare un proiect inedit, pe care l-a început încă din vară.

”Am început să lucrez la acest proiect din august. Am conceput și realizat suporturile, am montat ledurile, s-au adunat 200 de ore de muncă. Am avut și anul trecut un model similar, dar în acest sezon l-am îmbunătățit”, spune albaiulianul.

Mai spune că totul a pornit de la un hobby, fiind pasionat de instalațiile de lumini inspirate după modelul american. Doar că el nu s-a limitat doar la a cumpăra instalații și decoruri din magazin, ci a creat propriul design, ”de la zero”.

În total, a folosit 1300 de becuri și 800 de metri de cabluri.

Iar efortul său pare că i-a inspirat și pe alții. Bărbatul spune că și vecinii lui au ales să-și împodobească imobilele în această iarnă.