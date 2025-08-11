Connect with us

Aiud

Scenariu de film în Aiud: Un bărbat care s-a urcat băut la volan, fără permis și cu mașina furată, a provocat două accidente

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat de 39 de ani din Aiud a fost reținut de polițiști după ce a furat cheile unei mașini dintr-un local, a plecat cu autoturismul care nu îi aparține, nu a păstrat distanța în trafic și a intrat în mașina din față, după care a lovit și un autoturism parcat.

De asemenea, bărbatul era băut și avea permisul de conducere anulat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 august 2025, polițiștii rutieri din municipiul Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru conducere fără permis de conducere, conducere sub influența alcoolului și furt în scop de folosință.

În seara zilei de 10 august 2025, polițiștii rutieri din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Transilvaniei din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Transilvaniei din municipiu, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de autoturismul care circula în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta, rezultând pagube materiale.

Ulterior, și-ar fi  continuat deplasarea pe strada Transilvaniei și a acroșat un autoturism care se afla parcat, rezultând pagube materiale.

Ce au descoperit polițiștii

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,20 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din verificări a reieșit că bărbatul de 39 de ani, în timp ce se afla în incinta unui local de pe raza municipiului Aiud, ar fi profitat de neatenția unui bărbat de 38 de ani, din Aiud, cu care ar fi consumat băuturi alcoolice, și i-ar fi sustras acestuia cheile autoturismului pe care l-ar fi condus pe strada Transilvaniei din municipiu, fiind implicat în două evenimente rutiere soldate cu pagube materiale.

De asemenea, polițiștii au constatat că bărbatul de 39 de ani are permisul de conducere anulat.

Cercetările sunt continuate.

Ultimele articole pe alba24
