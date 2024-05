VIDEO: Tocănița de intestine de miel, rețetă veche de câteva sute de ani, prezentată de bucătarul Călin Horvath

Tocănița de intestine de miel. Bucătarul șef Călin Horvath din Alba Iulia a prezentat pentru Alba24 o rețetă veche de câteva sute de ani, care astăzi a ajuns să fie considerată o delicatesă. Este vorba despre tocănița de intestine de miel sau tocana de mațe de miel cum se spune în popor.

„Această rețetă am descoperit-o în satul natal al soției mele, în Ghirbom. De la soacra mea am învățat să fac acest preparat. Ei l-au moștenit de la părinți, părinții de la părinții lor și așa mai departe. Este o delicatesă și pot spune că pentru cunscători este masa principală a mielului care se gătește în preajma sărbătorilor Pascale. Vi-l recomandă să încercați, are acel gust specific mielului tânăr, acel gust al prospețimii, al primăverii dacă vreți, al renașterii”, a spus bucătarul Călin Horvath.

Tocănița de intestine de miel. Care sunt ingredientele

Pentru acest preparat vom avea nevoie de următoarele ingrediente:

intestinul subțire, creț, de la un miel, pe care îl spălăm, despicăm și fierbem în câteva ape cu sare și puțin bicarbonat

ceapă verde (două legături) și usturoi verde (o legătură) tăiate mărunt

pătrunjel verde (o legătură) și mărar verde (o jumătate de legătură)

50 ml ulei

un praf de boia

sare și piper

trei ouă bătute cu verdeață – pătrujel verde

Cum se prepară

„Vom pune uleiul în tigaie, doar cât să formeze o peliculă pe fundul vasului. Se lasă câteva secunde la foc mic să se încingă bine uleiul, după care vom adăuga ceapa și usturoiul verde tăiată mărunt. Folosim cam două legături de ceapă și o legătură de usturoi.

Vom omogeniza bine cu ajutorul unei spatule de lemn. Vom continua să gătim ceapa până devine sticloasă și se înmoaie puțin. Vă recomand să amestecați din când în când pentru a evita ca ceapa să se prindă de fundul vasului, întrucât dacă se întâmplă acest lucru va strica gustul preparatului nostru.

Vom pregăti boiaua. Folosim o boia de ardei dulce. Vom pune aproximativ o linguriță normală.

Continuăm să amestecăm să nu se ardă boiaua. Ceapa noastră va căpăta o culoare roșiatică plăcută.

Vom adăuga intestinele de miel, foarte bine spălate, fierte. Se omogenizează bine. Intestinele fiind fierte se vor găti foarte repede. Timpul lor de preparare va fi undeva la 10-15 minute.

Vom adăuga sare și piper după gust. Nu vom folosi alte condimente deosebite, el trebuie să aibă gustul lui specific.

Vom omogeniza bine pentru ca mâncarea să fie bine condimentată și lăsăm la foc mic să se călească intestinele foarte bine.

După ce acestea s-au călit, adăugăm mai apoi pătrunjel verde și mărar verde. Verdeața îi va da un gust deosebit. Folosim cam o legătură de pătrunjel verde și o jumătate de legătură de mărar.

Mai lăsăm aproximativ un minut după care adăugăm ouăle bătute. Ouăle bătute au rolul de a lega preparatul și de a-i da un gust deosebit. Vom crea practic o crustă. Asprim puțin focul și în două-trei minute preparatul nostru este gata”, a explicat bucătarul Călin Horvath.

