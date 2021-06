VIDEO: Muzeul din Alba Iulia a prezentat la New York un documentar despre statueta zeului roman al vinului, Dionysos-Liber Pater

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia participă în cadrul programului The History of Romania in One Object, derulat de Institutul Cultural Român din New York, cu trei scurte documentare care pun în valoare patrimoniul cultural al județului Alba, transmit reprezentații muzeului într-un comunicat de presă.

Primul film a fost dedicat grupului statuar reprezentându-l pe zeul vinului Dionysos-Liber Pater de la Apulum, și a avut premiera la New York, luni, 28 iunie.

Montajul artistic scoate în evidență eleganța acestei opere de artă aparținând Antichității clasice, probabil cea mai frumoasă sculptură descoperită în Dacia romană. Este o poveste captivantă despre zeul vinului și vegetației, despre cultul lui în lumea greco-romană, și despre sanctuarul de la Apulum în care a fost descoperită piesa la sfârșitul secolului trecut. Filmul este prezentat și realizat de Anca Timofan, arheolog în cadrul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, în colaborare cu Călin Șuteu.

Grupul statuar îl reprezintă pe Liber Pater, flancat de o panteră şi de zeul Pan. Sculptura a fost relizată din marmură de Aphion, în atelierele grecești din Asia Mică, în Frigia, probabil în vremea împăratului Hadrian (117-138 p.Chr.). Ulterior a ajuns în Dacia, la sanctuarul lui Liber Pater de la Apulum (Colonia Aurelia Apulensis, actualul cartier Partoș din Alba Iulia), în cursul secolului al III-lea p.Chr.

Cercetările arheologice la Sanctuarul zeului vinului şi vegetaţiei Liber Pater din Alba Iulia au fost efectuate în două etape, între 1989 şi 1992, respectiv între 1998 şi 2003. Într-o primă etapă, sub coordonarea lui Alexandru Diaconescu, au fost efectuate mai multe secţiuni, care au dus la descoperirea sanctuarului. În 1991 şi 1992 săpătura a fost extinsă, identificându-se o incintă rectangulară cu aspectul unei grădini. În anul 1998 cercetările au fost reluate în cadrul Apulum Project, sub direcţia lui conf. dr. Al. Diaconescu, de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, dr. Ian Haynes, de la Birkback College, University of London şi dr. A. Schäfer de la Winckelmann Institut, Humboldtuniversität zu Berlin.

Cultul lui Dionysos s-a răspândit la Roma şi în Italia în cursul secolelor III-II a.Chr., sub numele de Bacchus, care a ajuns să desemneze varianta romană a acestuia. Liber Pater a fost iniţial un vechi zeu italic, care a ajuns încă din epoca republicană să fie asimilat lui Dionysos – Bacchus. În perioada imperială fuziunea dintre Bacchus şi Liber Pater a devenit totală.

Grupul sculptural reprezentându-l pe Liber Pater a fost digitizat prin scanare 3D în cadrul programului cultural PANTHEON 3D, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și implementat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia în anii 2018 și 2019. Modelul 3D al piesei se află în colecția virtuală a muzeului alături de alte reprezentări artistice ale unor zeități romane descoperite la Apulum.

„Istoria României într-un obiect” este un program online care evocă epoci istorice din trecutul României pornind de la obiecte reprezentative, cu o puternică valoare simbolică.

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va continua în luna iulie seria prezentărilor din cadrul acestui program, cu două filme: Sala Unirii din Alba Iulia și povestea aparatului foto al lui Samoilă Mârza, fotograful Unirii, realizator Tudor Roșu.