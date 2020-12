VIDEO Vaccinarea a început și la Cluj. Declarații făcute de cadrele medicale, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca

O asistentă în vârstă de 26 de ani care lucrează de 4 ani la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București a fost prima persoană care a fost vaccinată împotriva COVID-19. Mihaela Anghel a primit prima doză de vaccin, duminică, la ora 9:00, în aplauzele cadrelor medicale din spital.

„Cred că a fost cea mai mare emoție pe care am trăit-o, am fost privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din această țară. Nu am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă, pur și simplu am spus da și am ajuns aici. Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut până acum”, a declarat Mihaela Anghel, prima asistentă vaccinată din România.

Mihaela Anghel este asistentă medicală generalistă, membră a echipei medicale care, la data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din România confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Mai exact, pe tânărul de 25 de ani din Gorj, care a fost depistat cu noul coronavirus în luna februarie, după ce a intrat în contact cu un italian pozitiv.

Mihaela Anghel a avut de transmis un mesaj și pentru cei care nu vor să fie vaccinați sau nu sunt siguri de această procedură.

„Le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze și să scăpăm de greutatea asta care ne apasă pe toți și să nu mai aștepte ei sau cei dragi să se îmbolnăvească pentru a înțelege că există această boală”, a spus Mihaela Anghel.

De asemenea, asistenta medicală a declarat că în cele 10 luni de pandemie, nu a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2.

„Simt și sper că este începutul sfârșitului acestei pandemii. Sper din tot sufletul să ne putem relua activitățile obișnuite. Când am venit astăzi aici m-am gândit că în scurt timp o să scăpăm de această problemă și că o să fim din nou fericiți, pentru că fericirea noastră s-a cam distrus odată cu această pandemie”.

Cea de-a doua doză de vaccin le va fi administrată cadrelor medicale în următoarele 21 de zile.

„Urmează să primesc următoarea doză în următoarele 21 de zile. Nu am stat deloc pe gânduri, când am auzit că vine vaccinul m-am gândit să mă vaccinez pentru că nu vreau să-i îmbolnăvesc pe cei dragi”, a mai spus asistenta.

Întrebată de un caz care i-a rămas în minte după toate aceste luni de pandemie, Mihaela Anghel a răspuns că încă își amintește de cazul unui bărbat de 33 de ani, care a stat 3 luni jumătate la ATI și pentru care, din păcate, nu s-a putut face nimic pentru a-i salva viața.

„Gândiți-vă că toți stăm ore în șir îmbrăcați în acele costume, vara a fost groaznic, pentru că s-a întâmplat vara când a fost pacientul acesta. 5 – 6 ore fără apă, fără aer, numai căldură și transpirație, este groaznic”, a mai adăugat asistenta medicală.

