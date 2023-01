VIDEO: Viral. Petre Daea, sforăituri în direct la o emisiune TV. Cum se apără ministrul Agriculturii

Un moment hilar a fost înregistrat în direct la o emisiune TV, iar protagonist ar fi ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Acesta ar fi fost sunat de postul TV Antena3, pentru a vorbi despre scumpirea produselor alimentare. S-a întâmplat vineri seara, la emisiunea „Decisiv”.

Când ar fi trebuit să intre în direct, s-a auzit cum interlocutorul sforăia ușor.



„Ne auziți, domnule ministru? Refacem legătura”, a spus prezentatoarea.

Ministrul a fost întrebat de Libertatea despre acest moment.

„Eu știu că m-au sunat și am răspuns la telefon. Habar nu am, nici nu îmi dau seama ce a fost acolo. Eram în mașină, veneam de la Neamț, eram în spate. În momentul în care m-au sunat la telefon, am răspuns și am intrat în direct. Pur și simplu. Cine știe pe cine or fi sunat ei?

O fi sforăit vreunul de la ei, de acolo, din legătura lor, nici nu pot să îmi dau seama. Cum să sforăi, domne? Eu nu dorm nici noaptea. Eu nu dorm nici noaptea, cum să sforăi în amiaza mare?”, a spus ministrul, pentru sursa citată.

sursă video: TikTok @bramburas

