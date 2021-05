VINERI: IZVORUL TĂMĂDUIRII, praznic închinat Maicii Domnului. Credinţe populare şi religioase despre Aghiasma Mică

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a se află de vineri, 30 aprilie, în a doua vacanță de Paști din acest an, care se încheie în 9 mai.

Ceilalți elevi și copiii de grădiniță revin la cursuri pe 5 mai 2021, după vacanța prelungită.

Vezi LISTA: Scenariile de funcționare pentru școlile, liceele și grădinițele din județul Alba în perioada 5 – 7 mai

Ministerele Educaţiei şi Sănătăţii au emis ordinul care modifică şi completează prevederile anterioare privind organizarea activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Potrivit ordinului, Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune IȘJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

– scenariul 1 – participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori;

– scenariul 2 – participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, precum şi a elevilor din învăţământul special, indiferent de clasă, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară şi participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină.

Potrivit noului ordin, este permisă organizarea orelor remediale, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ, dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină, „sub condiţia asigurării stricte” a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, aerisirea frecventă a spaţiilor, respectarea normelor de igienă şi purtarea obligatorie a măştii de protecţie.

„Este permisă participarea preşcolarilor/elevilor din învăţământul special, cu prezenţa fizică, la nivelul tuturor grupelor/claselor, în toate unităţile de învăţământ care funcţionează în localităţi în care nu este declarată starea de carantină, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare adecvată, respectarea normelor de igiena şi asigurarea ventilării regulate a spaţiilor”, stipulează ordinul semnat de miniştrii Sorin Cîmpeanu şi Ioana Mihăilă.

Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ are obligaţia să poarte mască în permanenţă în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor atât în interior, cât şi în exterior, precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilor în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor folosi viziere şi vor evita în permanenţă contactul faţă în faţă cu copiii la o distanţă mai mică de 2 m, conform noilor reglementări.

“Miercuri, 5 mai, revin la școală toți elevii, cu excepția elevilor din clasele terminale.

Am redus numărul de scenarii la două: pragul de 1 la mie rată de infectare face diferența între scenariul verde – în care toți elevii vin la școală, de la grădiniță până la învățământ liceal, cu prezență fizică, 1731 de localități.

Iar în scenariul 2 – rată de infectare de peste 1 la mie, situație în care se găsesc 1450 de localități. În acest scenariu vor veni la școală cu prezență fizică, miercuri, 5 mai, copiii din grădinițe, elevii din clasele 1-4, plus clasa pregătitoare.

De asemenea, vor veni la școală, indiferent de clasă și de scenariu, aceasta este o noutate, un lucru îmbucurător, toți cei 27.750 de elevi din învățământul special. Este vorba de elevi care au nevoie de stimulare psihomotrică, polisenzorială, de servicii de logopedie, de kinetoterapie, de lucruri care nu pot fi asigurate nici online și nici acasă. Aceștia vor reveni în data de 5 mai.

Practic, rămân elevii de clasa a V-a, a VI-a și a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a din localitățile care au o rată de infectare de peste 1 la mie, doar ei rămân în online. (…)

În 10 mai vor reveni, indiferent de scenariu, toți elevii claselor terminale, cu prezență fizică. (…) Este permisă prezența fizică pentru ore de recuperare pentru absolut toți elevii înscriși în programul de ore remediale, cu excepția celor din localitățile din carantină”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, potrivit edupedu.ro.

În perioada 5 mai – 25 iunie vor veni la școală toți elevii din clasele pregătitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XII-a, iar la grădiniță toți copii din învățământul preșcolar.

Elevii de clasa a VIII-a revin la școală pe 10 mai și fac cursuri cu prezență fizică până pe 11 iunie.

Elevii de clasa a XII-a/a XIII-a revin la școală pe 10 mai și fac cursuri cu prezență fizică până pe 4 iunie.

Bacalaureatul începe pe data de 28 iunie și are ultima probă pe 1 iulie, iar Evaluarea Națională începe pe 22 iunie și are ultima probă pe 25 iunie.

Ultima săptămână de școală pentru elevii din școli gimnaziale va putea fi organizată online, acolo unde se va suprapune cu Evaluarea Națională (în școlile gimnaziale și în cele în care se organizează acest examen).

Vacanța Mare începe pe 26 iunie și se încheie pe 12 septembrie, adică va avea 79 de zile.

Evaluările Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se desfășoară în luna mai, cu prezența fizică a elevilor, indiferent de incidența localității în care se află școala.

În condiții similare va fi pretestarea PISA, în perioada 4 mai – 11 iunie, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

“Am obținut, și apreciez foarte mult acest lucru, posibilitatea de participare cu prezență fizică indiferent de clasă și rată de incidență pentru toți cei care participă la programul național de cursuri remediale pentru recuperarea pierderilor. Singurii care nu pot participa sunt cei din localitățile carantinate“, a declarat ministrul, la B1TV.

Ministrul Educației a anunțat că a transmis “către toate Inspectoratele Școlare Județene să aibă ședințe ale Consiliilor de Administrație și să ia decizia de funcționare pe baza datelor de astăzi, urmând ca marți, dacă sunt schimbări semnificative, să se poată face corecții la nivelul zilei de marți. Deci pentru localitățile care sunt la limită se va lua decizia de astăzi, cu posibilitatea de corectare marți, dacă evoluția va impune această corectare“.

“Vom susține, de asemenea, Evaluările Naționale de la clasele a VI-a, a IV-a și a II-a, începând cu 12 mai clasa a VI-a, 18 mai clasa a IV-a și 25 mai clasa a II-a. În perioada 4 mai – 11 iunie vom susține cu prezență fizică și pretestările PISA. Singurii care nu vor putea reveni fizic la școală vor fi elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a“, a precizat ministrul Educației.

CALENDAR AN ȘCOLAR SEMESTRUL AL DOILEA 2021:

Vacanța de primăvară/Paște: 2 aprilie – 4 mai, pentru elevii din clasele primare, toți copiii de la grădiniță și elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a.

Cursuri: din 5 mai până în 25 iunie, pentru elevii din clasele primare, toți copiii de la grădiniță și elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a

Calendar vacanța de primăvară/Paște: 2 – 11 aprilie (pentru Sărbătorile Pascale Catolice) și 30 aprilie – 9 mai (Sărbătorile Pascale Ortodoxe) pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a.

Paștele catolic a fost în 4 aprilie, iar Paștele ortodox în 2 mai.

Vacanță: 30 aprilie – 9 mai (Sărbătorile Pascale Ortodoxe) pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a.

Cursuri: 10 mai – 11 iunie (clasele a VIII-a); 10 mai – 4 iunie (clasele XII/XIII)

Cursuri: 10 mai – 16 iulie pentru elevii din filiera tehnologică / învățământul profesional și tehnic (excepție calificarea asistent medical generalist – 27 august).

Probele scrise de la Evaluarea Națională au loc în intervalul 22-25 iunie, iar cele de la Bacalaureat în intervalul 28 iunie – 1 iulie.

CALENDAR examene 2021:

Calendar Examen Evaluare Națională 2021:

7 – 11 iunie 2021: înscrierea la evaluarea națională

11 iunie 2021: încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021: Matematică – probă scrisă

25 iunie 2021: Limba și literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021: afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00): depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021: soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021: afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

CALENDAR BACALAUREAT 2021 – sesiunea iunie-iulie 2021:

Vezi și Modele de subiecte BACALAUREAT 2021: TOATE testele de antrenament și baremele, pe discipline de examen

31 mai-4 iunie 2021: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

28 iunie 2021: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00

6-9 iulie 2021: Rezolvarea contestațiilor.

sursă: edupedu.ro