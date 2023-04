ASTĂZI: Volei Alba Blaj în finala Cupei Europene la Volei. Sportivele din Alba joacă împotriva campioanei Italiei

Campioana României la volei feminin, Volei Alba Blaj, dispută miercuri, 5 aprilie, a patra finală europeană, din ultimii șase ani.

La Târgu Mureș, sportivele antrenate de Stevan Ljubičić, vor întâlni campioana italiană Savino Del Bene Scandicci, în prima manșă a finalei Cupei CEV.

Meciul dintre cele două formații va începe la ora 19:00, iar partida va fi transmisă, în direct, de TVR 2.

Meciul cu Savino Del Bene Scandicci va fi unul extrem de greu pentru echipa noastră, în condițiile în care adversarii evoluează cu succes într-unul dintre cele mai puternice campionate naționale din lume, ce al Italiei.

„Așa cum am mai spus, este o mare realizare a clubului nostru calificarea într-o nouă finală europeană. Am început în Liga Campionilor, unde ne-am dorit să trecem de faza grupelor, dar dezamăgirea că nu am reușit acest lucru s-a transformat în satisfacția calificării în finala Cupei CEV. Ne așteaptă o finală foarte grea, jucăm cu o reprezentantă a voleiului italian, care are în lot jucătoare de clasă mondială și tot ceea ce vom obține pe teren va fi un mare câștig pentru noi.

Trebuie să evoluăm la cel mai bun nivel al nostru, să continuăm forma bună pe care am arătat-o în ultimele meciuri și să jucăm fără presiune, calm și concentrați.

Sunt sigur că finala Cupei CEV va fi un regal voleibalistic de cel mai înalt nivel și vrem să-i răsplătim pe suporteri cu o evoluție de care să fie mândri”, a declarat Stevan Ljubičić, aflat la prima finală europeană în calitate de antrenor principal, el mai având și alte două finale continentale cu echipa noastră (2018 și 2019), ca antrenor secund.

Înființată în 2012, Savino Del Bene Scandicci este una dinbtre echipele de prim-plan ale Italiei și deținătoarea la zi a Cupei Challenge. Formația italiană a ocupat locul patru în ediția trecută a campionatului, ratând accesul în Liga Campionior, iar în prezent se află pe poziția a treia în campionat.

Echipa pregătită de Massimo Barbolini vine la Târgu Mureș cu o adevărată galerie de vedete ale voleiului feminin mondial, cea mai cunoscută fiind chinezoaica Zhu Ting, câștigătoare a Ligii Campionilor cu VakıfBank Istanbul, alături de aceasta fiind alte voleibaliste de top, precum Brenda Castillo, Di Yao, Ekaterina Antropova, Yvon Belien, Indre Sorokaite, Hailegh Washington sau Yana Shcherban. În semifinale, Savino Del Bene Scandicci a trecut de puternica echipă turcă THY Istanbul (3-0 acasă, 2-3 deplasare).

Campioană a României de șase ori, câștigătoare de patru ori a Cupei României și având o Supercupă în palmares, Volei Alba Blaj, echipă înființată în 2011, se află pentru a patra oară într-o finală europeană, debutul în competițiile continentale având loc în anul 2014.

Cele patru finale au fost atinse în ultimele șase sezoane europene. Formația noastră are prezențe în ultimul act în toate competițiile intercluburi organizate de CEV: Liga Campionilor (2018), Cupa CEV (2019) și Cupa Challenge (2021). Anul trecut, campioana României a fost eliminată în semifinalele Cupei CEV de Eczacıbaşı Istanbul (Turcia), formație care a și câștigat trofeul.

Volei Alba Blaj s-a calificat în finala Cupei CEV după ce a trecut, cu dublă victorie, 3-0 (deplasare) și 3-1 (acasă), de CSM Târgoviște. Campioana României a mai disputat o finală de Cupă CEV, în 2019, pierdută în fața echipei italiene UYBA Busto Arsizio, finală în care s-a calificat tot după o semifinală românească, după ce a trecut, tot cu dublă victorie, de Știința Bacău.

Meciul retur al finalei Cupei CEV va avea loc miercuri, 12 aprilie, de la ora 21:30 (ora României), la Florența, a conspectat Nicu Goga, în avancronica meciului ce va avea loc miercuri seara.

