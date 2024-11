Volei Alba Blaj s-a calificat în optimile Cupei CEV. Victorie 3-0 pe terenul campioanei Macedoniei de Nord

Volei Alba Blaj s-a calificat în optimile Cupei CEV. Echipa a câștigat cu scor 3-0 (25-14, 25-11, 25-11), pe terenul campioanei Macedoniei de Nord, Rabotnicki Skopje.

Echipa din Blaj a câștigat categoric, în doar 56 de minute de joc, marți seara.

Având în vedere diferența de valoare dintre cele două echipe, Marco Musso a menajat 5 voleibaliste titulare în meciul de la Voluntari: Kateřina Valková, Yelyzaveta Ruban, Mara Leão, Alexandra Ciucu și Raisa Ioan (care nu a făcut deplasarea).

La Blaj au fost mai fost lăsate Daria Ocenic, care se pregătește cu echipa U19 pentru al doilea turneu al CN, Monika Krasteva și Iman Isanović, transmit reprezentanții echipei Volei Alba Blaj.

Volei Alba Blaj s-a calificat în optimile Cupei CEV. Cea mai bună marcatoare

Marta Matejko a fost cea mai bună marcatoare a partidei, cu 17 puncte reușite. Aceasta a fost desemnată MVP-ul meciului.

În statistica punctelor a urmat Olena Kharchenko, 15 puncte și Isidora Kockarević, 13 puncte. Cea mai mare notă în statistica meciului a primit-o coordonatoarea Lenka Skalická.

Marco Musso a folosit următoarea echipă: Isidora Kockarević 13p. (un as, un blocaj), Daiana Roman 8p. (un as, 2 blocaje), Marta Matejko 17p. (2 ași, 2 blocaje), Drussyla Costa (cpt.) 2p., Olena Kharchenko 15p. (un as, 4 blocaje), Lenka Skalická 2p. (un blocaj) – Diana Vereș (libero) 12 preluări (58% pozitive). A mai jucat: Paula Partnoi 6p (un blocaj).

În optimile de finală, Volei Alba Blaj va întâlni VK Prostějov (Cehia). Primul meci este programat în deplsare, în 28 noiembrie. Returul va fi o săptămână mai târziu, în Alba Blaj Arena.

