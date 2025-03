Vouchere de vacanță 2025: românii ar putea primi pe card cei 800 de lei pentru vouchere. Precizări ANAT

Vouchere de vacanță 2025: Suma pe care statul o acordă în acest an pentru voucherele de vacanță ar putea fi virată din nou pe card. Precizările au fost făcute de vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican.

Potrivit sursei citate, va fi emis în acest sens un ordin de ministru cu normele de aplicare.

”O comisie a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), Ministerului de Finanțe, Ministerului Muncii și câțiva reprezentanți ai industriei, emitenții de tichete și FHR, alături de ANAT, s-a reunit, la București, ca să dăm o dată drumul la normele de aplicare la vouchere de vacanță.

Știți că s-a redus cuantumul suportat de stat de la 1.600 lei la 800 lei pentru vouchere, dar nici măcar n-au avut o exprimare fericită în acea ‘ordonanță trenuleț’ și de aceea nu puteam să o aplicăm. Până acum nu s-au dat vouchere de vacanță, pentru că nu existau norme de aplicare.

Încercarea noastră a fost că, dacă totuși s-au redus valoric să nu punem presiune suplimentară nici pe angajat – să vină el întâi cu bani de acasă că o să deconteze cândva, cineva – pentru că am făcut niște studii interne și am ajuns la concluzia că 85% din ei ar renunța în condițiile acestea. Nu funcționează așa și cred că am obținut să le punem banii pe card și gata, să nu trebuiască ca ei să crediteze statul înainte”’, a declarat Adrian Voican, potrivit Agerpres.

Vouchere de vacanță 2025: ”nu se va pune presiune pe angajator”

El a precizat că prin virarea celor 800 de lei pe card, nu se va pune presiune nici pe angajator în sensul de a se transforma ”într-un fel de poliție economică”, să strângă facturi, OP-uri, carduri, ca să dovedească că au fost cheltuiți 1.600 de lei.

”Până la urmă, toată această subvenție s-a redus la 800 lei, din care 160 lei sunt CASS și impozit pe venit, mai rămân 640 lei. Câtă poliție să faci pentru 640 de lei? Probabil că s-a ajuns la o declarație pe proprie răspundere și o atenționare din partea comercianților, ca să nu fie presiune nici pe ei. (…)

Sper că după această întâlnire am ajuns la o concluzie în sfârșit și o să apară un ordin de ministru cu normele de aplicare sau unul interministerial, cu normele de aplicare, și o să deblocăm voucherele de vacanță”, a mai spus Voican.

Vouchere de vacanță 2025: turism ”la alb”

Reprezentanții din industria turismului au susținut întotdeauna că vouchere de vacanță și-au dovedit eficiența pentru că banii s-au întors în economie, iar ”turismul a trecut la alb”.

”În 2006, aveam 6.000 de unități de cazare și am ajuns astăzi să avem 26.000 de unități de cazare cu 585.000 de locuri în România. Și sunt destul de mândru de cifra asta, pentru că turismul acesta este turism la alb. Aș mai reaminti două cifre: am spus 30 de milioane de nopți de cazare. Este pentru prima oară când România depășește această cifră.

Am fost în 2019 la 29,8 milioane, dar acum am depășit chiar 30 de milioane de nopți de cazare și 14 milioane de turiști sosiți la recepțiile unităților de cazare clasificate, parcă 14,24 milioane dacă nu greșesc. E prima oară când depășim această cifră. Dintre aceștia, 11,8 milioane sunt români, 2,4 milioane sunt străini. Nu e foarte mult cu străinii. În 2017, 2018 și 2019 am avut 2,7 aproape 2,8 milioane. În 2018 a fost cel mai bun an de turiști străini”, a explicat vicepreședintele ANAT.

Target – 10 milioane de turiști străini

Nu în ultimul rând, acesta a precizat că a cerut autorităților un target de 10 milioane de turiști străini pe care să îi aducă în România în următorii ani, care se poate realiza cu o creștere anuală de 20%.

”Am reușit să punem în gura mai multor prim-miniștri și miniștri ai turismului un target: 10 milioane de turiști străini să aducem în România. Nu este imposibil. Un calcul matematic ne spune că dacă creștem cu 20%, timp de 8 ani de zile, am făcut 10 milioane. Nu e imposibil și jumătate din populația țării e bine, nu e ca în Franța cu 100 de milioane de turiști anul acesta sau cu 84 de milioane în Spania. Dar să se poate. Sunt bani acolo. Adică chiar trebuie să facem niște politici, că trebuie să săpăm un pic pământul ca să iasă petrolul, banii din turism, pentru că singuri nu ies.

Și ne lipsesc două lucruri: promovare și tehnologie. Astea ne lipsesc astăzi. Produs turistic avem bunicel, totdeauna e loc de mai bine, dar nu produsul turistic ne ține pe loc. Nu suntem în magazinele din toată lumea asta turistică și nu suntem cunoscuți, pentru că alții au bugete uriașe, de sute de milioane de euro multianuale. Noi în fiecare decembrie așteptăm să se apropie bugetul, să știm dacă în ianuarie putem să mergem la târguri sau nu”, a mai spus Adrian Voican.

