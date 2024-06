We Love Retro 2024: NANA, Whigfield, Fun Factory, East 17, DJ Sash!, N&D și Andreea Bănică live pe BT Arena din Cluj-Napoca

We Love Retro 2024: NANA și Whigfield, detalii mai puțin știute despre începuturile lor muzicale.

”Îmi place să vin la Cluj și am un cerc de prieteni în Cluj. Cu unii dintre ei țin legătura (…) Abia aștept să revin.

Pe atunci (nr. în 2004), România era frumoasă și acum abia aștept să revin ca să ne bucurăm de această a zecea aniversare. O să ne distrăm de minune. (…)

Iubesc ospitalitatea și felul vostru prietenos de a fi. Aveți o țară foarte frumoasă. Am condus odată de la Timișoara la Botoșani și am putut admira priveliștea.

Au fost 8 ore de condus. Țara este atât de frumoasă, verde. Cred că sunteți grozavi.

Iubesc să vin în România. Chiar îmi place”, declară NANA aka Darkman.

”Mă bucur atât de mult să revin în România. Nu am mai fost de atât de mulți ani, nici măcar nu-mi mai amintesc. Am fost în anii 90.

Mergeam în multe turnee. Am fost de câteva ori, dar nu am mai revenit de atunci. Mă aștept ca publicul din România să cânte fiecare cântec.

Unul dintre prietenii mei este român și știu că românilor le place să se distreze”, declară și Whigfield.

We Love Retro 2024: ”Lonely”, hitul lui NANA, a fost scris într-un moment de cotitură în viața artistului

Cântărețul originar din Ghana s-a mutat în Germania la 12 ani, împreună cu cei trei frați mai mici, de 6, 5 și 4 ani, după divorțul părinților.

După doar șase ani petrecuți în țara sa adoptivă, artistul rămâne singurul sprijin al familiei sale, în urma decesului mamei lui.

”Lonely este un cântec trist, dar este și un cântec despre speranță. Când eu aveam 18 ani, mama a murit și noi am rămas singuri în Germania. deși stăteam acolo de 6 ani, tot o țară străină era.

Eram tineri, pierduți și fără o cale de urmat. Iar la 18 ani un om are atât de multe întrebări, atât de multe provocări.

Pe de o parte, încercam să trec peste pierderea mamei, pe de altă parte încercam să mă maturizez și să descopăr ce o să fac cu viața mea.

Aveam o mulțime de întrebări și multe provocări. ”Lonely” a fost acea linie roșie și un pas spre o viață mai bună”, spune artistul despre cel mai faimos hit al său.

NANA a renunțat la colaborarea cu un grup eurodance german, Darkness, pentru că melodiile nu îi oglindeau personalitatea și a decis să pornească pe propriul drum.

”Înainte de a mă alătura acelui grup, plănuiam să am o carieră solo. Când am ajuns în studio, acel cântec era deja gata, era terminat.

Totul era scris: versurile erau scrise, melodia era scrisă. Și am zis, oameni buni, nu asta căutam eu. Dar producătorul meu m-a rugat să-l fac așa că a fost doar un compromis. (…)

După ce am început cariera solo mi-am scris propriile texte, propriile experiențe. În special la primul meu album, nu era altceva decât autoterapie.

Și cred că milioane de oameni au putut rezona cu ceea ce simțeam eu. Cei care vorbeau limba engleză au înțeles.

Și cei care nu o vorbeau, au simțit că se întâmplă ceva emoțional. Cred că acel factor emoțional a fost crucial pentru succesul pe care l-am avut în carieră.

Mă bucur că mi-am ascultat vocea interioară și mi-am păstrat focusul.”, povestește artistul.

”Nu face muzică! Fă altceva cu viața ta ca să câștigi și bani!”, sfatul primit de Whigfield de la familie

Sannie Charlotte Carlson, pe numele de scenă Whigfield, provine dintr-o familie de muzicieni în care bunicul făcea viori, tatăl cânta la contrabas și mama cânta la trompetă.

Cu toate acestea, a fost sfătuită de familie să nu urmeze această cale dacă vrea să fie împlinită financiar.

”Bunica mea mi-a spus ”Nu cred că ar trebui să faci muzică pentru că trebuie să câștigi bani. E mai bine să înveți și să faci altceva în viața ta”. Și am ascultat-o.

Am studiat fashion design pentru că desenam. Apoi m-am pregătit să devin translator pentru că vorbesc multe limbi.

M-am mutat în Italia ca să intru în industria modei. Aveam destul de mult succes în Danemarca cu rochiile mele.

Așa că am mers în Italia, am arătat portofoliul meu unor creatori și doamna de acolo mi-a spus ”desenele tale sunt drăguțe, dar ce dimensiune ai la haine?”. Așa că am început să fac modelling”, spune Whigfield despre începuturile carierei ei.

Hitul ”Saturday Night” și eroarea din intro care l-a făcut memorabil

”Dee dee na na”, fragmentul din intro-ul melodiei ”Saturday Night” are o poveste interesantă. Nu era în textul inițial al cântecului, ci a fost o greșeală.

”Nu știu cum fac alții, dar atunci când înregistrezi muzică sau atunci când scrii un cântec, inventezi mici refrene, înregistrezi idei, alături sunete care crezi că s-ar potrivi.

Cu refrenul ăsta doar mă prosteam. Dar producătorul a spus că este un intro grozav pentru cântec”, povestește Whigfield.

Artista daneză spune că ”Saturday Night”, deși ascultat de milioane de ori pe platformele de streaming, nu este cântecul ei preferat.

”În timpul spectacolelor mele live, cânt un cântec pe care l-am scris acum vreo 20 de ani, pentru Benny Benasi. Am scris pentru artiști diferiți, cântăreți diferiți.

De multe ori când fac show-uri live este muzică comercială precum ”Think of You” sau ”Sexy Eyes”. Așa că m-am gândit să fac ceva mai potrivit pentru cluburi.

Și am scris ”Rocket in the Sky” care îmi place la nebunie. Câteodată este nevoie de schimbare. Cred că este bine ca oamenii să audă și ceva diferit.”, spune Whigfield.

Peste 70 de trupe au urcat, până acum, pe scena We Love Retro

Prima ediție a We Love Retro a avut loc în anul 2014 și a fost un succes încă de la debut. Show-ul a fost pus în scenă la Cluj-Napoca, București și Craiova.

De-a lungul anilor, la cea mai mare petrecere cu muzică retro din România au participat artiști extrem de îndrăgiți de publicul de toate vârstele, precum Bonnie Tyler, Dr. Alban, East 17 sau Coolio.

