Yuval Noah Harari, unul dintre cei mai influenți intelectuali din lume, editorial în The Guardian: Putin a pierdut deja războiul

Yuval Noah Harari, istoric şi autorul cărţii „Sapiens, scurtă istorie a omenirii”, a explicat într-un editorial pentru The Guardian de ce Vladimir Putin a pierdut deja războiul contra Ucrainei.

„La mai puţin de o săptămână de la începutul războiului, e din ce în ce mai clar că Putin se îndreaptă spre o înfrângere istorică. Poate câştiga toate bătăliile, dar va pierde războiul.

Visul lui Putin de a reconstrui imperiul sovietic s-a bazat mereu pe minciuna că Ucraina nu este o ţară adevărată. O minciună!

”Rușii pot cuceri Ucraina, dar ucrainierii au arătat în ultimele zile că nu îi vor lăsa să o păstreze”.

Ucraina este o ţară cu mai mult de 1000 de ani de istorie, iar Kievul a fost o mare metropolă încă din vremea în care Moscova nu era mai mult de un sat. Dar despotul rus a spus această minciună de atât de multe ori încât o crede.

Când îşi plănuia invazia, Putin avea toate faptele. Ştia că, din punct de vedere militar, Rusia o surclasează pe Ucraina. Ştia că NATO nu va trimite trupe pentru a ajuta Ucraina.

Ştia că dependenţa europeană de gazul rusesc şi de combustibilul de acolo va face ţările să ezite în aplicarea unor sacţiuni dure.

”Este ușor să cucerești o țară, este greu să o menții”

Dar a omis un lucru important. Aşa cum americanii au învăţat în Irak, iar sovieticii în Afghanistan, este uşor să cucereşti o ţară, dar foarte greu să o menţii.

Putin ştia că are puterea de a cuceri Ucraina. Dar oamenii ar fi acceptat cu uşurinţă un regim marionetă impus de Moscova? Putin a pariat că vor accepta.

În 2014, populaţia din Crimeea aproape că nu s-a opus invadatorilor. De ce ar fi situaţia diferită în 2022? Cu fiecare zi care trece, însă, se vede că pariul lui Putin a eşuat. Poporul ucrainean se opune cu tot sufletul, câştigând admiraţia lumii întregi şi câştigând războiul.

În faţă sunt multe zile negre. Ruşii încă mai pot cuceri tot teritoriul Ucrainei. Dar pentru a câştiga războiul, ruşii trebuie să şi menţină Ucraina, şi pot face asta doar dacă poporul ucrainean îi lasă.

Asta pare greu de crezut! Fiecare tanc rusesc distrus, fiecare soldat rus ucis creşte curajul ucrainenilor. Fiecare ucrainean ucis nu face decât să crească ura pentru ruşi.

Ura este cea mai urâtă emoţie, dar pentru o naţiune atacată, devine o comoară ascunsă. Prin continuarea vărsării de sânge, Putin se asigură că visul său nu va deveni realitate niciodată”, a scris Harari în The Guardian, citat de DC News.

Prof. Yuval Noah Harari este istoric, filozof și autor de bestseller-uri ale cărților Sapiens: A Brief History of Humankind, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, 21 Lessons for the 21st Century și Sapiens: A Graphic History.

Cărțile sale s-au vândut în peste 35 de milioane de exemplare în 65 de limbi și este considerat astăzi unul dintre cei mai influenți intelectuali publici din lume.

Sursă foto: ynharari.com

