Zboruri anulate sau întârziate pe aeroportul din Cluj-Napoca, din cauza ceții

Mai multe zboruri programate pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj au fost anulate întârziate sau redirecționate vineri dimineață, din cauza ceții.

Zborurile TAROM și HiSky dintre București și Cluj-Napoca au avut întârzieri, iar un zbor cargo a fost deviat la București.

De asemenea, Turkish Airlines a anulat zborul dintre Istanbul și Cluj Napoca. Totodată, compania aeriană turcă a reprogramat un zbor între Istanbul și Cluj-Napoca pentru vineri după-amiază.

Județul Cluj-Napoca s-a aflat vineri dimineață sub o avertizare meteo de ceață, vizibilitatea în trafic fiind scăzută sub 200 metri, izolat sub 50 de metri, scrie Cluj24.

