13 septembrie, Ziua Pompierilor: Evenimente organizate de ISU Alba, în Piața Cetății din Alba Iulia. PROGRAM

Preluarea tuturor creşelor în sistemul de educaţie naţional a fost aprobată de Guvern.

Costul standard per copil în creşă a fost stabilit la 15.000 de lei, a declarat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

„Există o serie de prevederi (preluarea tuturor creşelor în sistemul de educaţie – n.r.) prin care acest lucru este posibil la solicitarea autorităţilor locale, prin decizia inspectoratelor şcolare, a unităţilor de învăţământ preşcolare.

Inspectoratele şcolare vor finaliza acest proces de preluare până la data de 1 octombrie 2021, cu informarea Ministerului Educaţiei. Finanţarea va fi asigurată de la bugetul de stat.

A fost calculat şi aprobat costul standard per preşcolar, per copil în creşă, în valoare de 15.000 de lei per copil în creşă. Este mai mult decât dublu faţă de costul standard per copil în grădiniţă, este un cost standard care, deja, este mai mare decât costul standard per elev”, a declarat Sorin Cîmpeanu, vineri, la Palatul Victoria.

Ce se întâmplă dacă primăriile nu cer trecerea creșelor la sistemul național de învățământ

Ministrul a adăugat că, în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu solicită arondarea în sistemul de învăţământ, creşele rămân instituţii publice cu subordonare locală, cu personalitate juridică, dar finanţarea va fi asigurată tot de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei.

„Autorităţile administraţiei publice locale vor putea contribui la suplimentarea acestei finanţări, dar finanţarea de bază va fi asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei. Este o schimbare importantă care pregăteşte integrarea învăţământului la nivelul educaţiei timpurii „, a completat el.

sursă: Agerpres