2500 de euro pentru mănușile cu care Benny Adegbuyi l-a făcut KO pe Badr Hari. O parte din bani au ajuns la o familie nevoiașă

Odată cu sfârșitul unui an mai aparte pentru fiecare dintre noi, apar zorii unui AN NOU, pe care îl dorim cu toții mai liniștit, mai echilibrat și mai bun, an în care speranțele noastre să se împlinească.

Multă sănătate, belșug în toate și La mulți ani, dragi teiușeni!

Mirel Vasile Hălălai,

Primarul orașului Teiuș,

alături de Consiliul Local