Aiudeanul Benny Adegbuyi scoate la licitație mănușile cu care l-a făcut KO pe Badr Hari. Banii vor fi folosiți în scop caritabil

Peste o tonă de mâncare, băutură și țigări, pachete trimise de acasă, românilor și moldovenilor din Franța, au fost distruse de polițiștii, vameșii și angajații Direcției Regionale de Mediu din Nisa.

Vineri au fost interceptate trei camioane venite din România și Moldova, încărcate cu sute de pachete cu alimente, țigări de contrabandă și alcool, în total peste 1,2 tone.

Poliția din Nisa a observat de câteva luni au reapărut vânzători stradali în apropierea bisericii rusești, un soi de piață ilegală care fusese desființată anterior. „Când am preluat funcția în 2017, am luat măsuri pentru a lupta împotriva acestor vânzări stradale, care tulbură ordinea publică, pentru că se fac în mijlocul străzii. Camioanele din țările estice s-au oprit o perioadă, dar de câteva luni au revenit. Prin urmare, am decis să acționăm”, a declarat Richard Gianotti, șeful poliției municipale din Nisa, potrivit digi24.ro.



Țigările și alcoolul au fost confiscate, iar alimentele, în general carne, pește, brânză și chiar mâncare gătită, au fost distruse pentru că au fost transportate fără respectarea normelor sanitare.

În camioane au fost găsite și câteva elemente de mobilier și aparatele de uz casnic care, însă, au fost înapoiate. Mașinile au fost reținute de autorități până când proprietarii vor plăti amenzile.

sursă: digi24.ro, sursă imagini Facebook (Titi Zemba)