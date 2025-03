30 martie 2025: ”Marșul pentru viață”. Sute de tineri de la diferite confesiuni religioase vor merge în marș, la Alba Iulia

”Marșul pentru viață”, un eveniment care militează împotriva avortului va avea loc la Alba Iulia, duminică 30 martie 2025. Este vorba despre un marș ce se desfășoară anual, pe străzile din Alba Iulia.

Evenimentul este organizat de organizațiile de tineret din jurul Arhiepiscopiei Ortodoxe din Alba Iulia, dar la care participă persoane de la mai multe confesiuni religioase din județ.

Anual evenimentul atrage peste 1000 de participanți din Alba Iulia, dar și din județ. Este un eveniment amplu promovat de biserica din Alba Iulia. În 2025, evenimentul ajunge la ediția cu numărul 15.

Ediția din acest an se ”derulează sub genericul „Fiecare OM contează”, fiind o acțiune apolitică și neconfesională. Și în acest an, numeroși tineri de toate vârstele din Alba Iulia și împrejurimi, însoțiți de preoții parohi, sunt așteptați să participe în număr mare la acest eveniment, cu scopul de a oferi o mărturie puternică privind importanța susținerii și promovării vieții”, anunță organizatorii.

Deși este denumit un eveniment apolitic și nonconfesional, în fiecare an, în fruntea marșului s-au aflat mai marii bisericii din Alba Iulia, alături de reprezentanți ai partidelor politice, sau oameni din administrație. Spre exemplu la mai multe ediții a participat inclusiv primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, dar și șefi ai poliției sau jandarmeriei.

Evenimentul va avea loc duminică, 30 martie 2025, de la ora 15.00, iar startul va avea loc în zona Casei de Cultură a Sindicatelor.

Participanții vor urma traseul: Strada Vasile Goldiș – Bulevardul Revoluției 1989 – Strada Cloșca – Strada Mihai Viteazul – esplanada dintre Catedrala Reîntregirii și Catedrala romano-catolică „Sfântul Mihail”.

