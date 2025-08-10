Eveniment
Vremea în Alba în săptămâna 11 – 17 august: Zile toride, fără niciun strop de ploaie. Prognoza meteo pe localități din județ
Vremea în Alba în săptămâna 11 – 17 august: Zile toride, fără niciun strop de ploaie. Prognoza meteo pe localități din județ. Săptămâna 11 – 17 august aduce în județul Alba temperaturi estivale ridicate, cu valori maxime ce vor atinge frecvent pragul caniculei. Săptămâna va fi dominată de caniculă, cu zile toride și nopți calde.
Zilele vor fi predominant însorite, iar nopțile se vor menține relativ calde, mai ales spre mijlocul săptămânii. Chiar și în zonele montane, temperaturile vor fi destul de ridicate. Maximele vor fi cuprinse în general între 32 și 36 de grade Celsius, iar minimele nu vor coborî ma mult de 14 – 16 grade Celsius. Nu sunt anunțate ploi, nici măcar în zonele de munte.
Vremea în Alba în săptămâna 11 – 17 august
Vremea în Alba: Luni, 11 august
Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă
Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă
Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă
Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă
Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; predominant însorit. Cod galben de caniculă
Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; predominant însorit. Cod galben de caniculă
Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare. Cod galben de caniculă
Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă
Vremea în Alba: Marți, 12 august
Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit
Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare
Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; însorit
Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Miercuri, 13 august
Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare cu nori
Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Arieşeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori
Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Joi, 14 august
Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare arzător
Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare cu nori
Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare cu nori
Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 18 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Arieşeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori
Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Vineri, 15 august
Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă
Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă
Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare cu nori
Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Arieşeni: minime de 17 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori
Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă
Vremea în Alba: Sâmbătă, 16 august
Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; însorit
Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; ssoare cu nori
Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare cu nori
Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori
Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Duminică, 17 august
Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant însorit
Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare
Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare
Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare
Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de 17 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit
Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare
sursa: accuweather.com
