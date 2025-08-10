Vremea în Alba în săptămâna 11 – 17 august: Zile toride, fără niciun strop de ploaie. Prognoza meteo pe localități din județ. Săptămâna 11 – 17 august aduce în județul Alba temperaturi estivale ridicate, cu valori maxime ce vor atinge frecvent pragul caniculei. Săptămâna va fi dominată de caniculă, cu zile toride și nopți calde.

Zilele vor fi predominant însorite, iar nopțile se vor menține relativ calde, mai ales spre mijlocul săptămânii. Chiar și în zonele montane, temperaturile vor fi destul de ridicate. Maximele vor fi cuprinse în general între 32 și 36 de grade Celsius, iar minimele nu vor coborî ma mult de 14 – 16 grade Celsius. Nu sunt anunțate ploi, nici măcar în zonele de munte.

Vremea în Alba în săptămâna 11 – 17 august

Vremea în Alba: Luni, 11 august

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă

Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; predominant însorit. Cod galben de caniculă

Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; predominant însorit. Cod galben de caniculă

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare. Cod galben de caniculă

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă

Vremea în Alba: Marți, 12 august

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Miercuri, 13 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare cu nori

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Joi, 14 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare arzător

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare cu nori

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 18 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Vineri, 15 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare cu nori

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de 17 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă

Vremea în Alba: Sâmbătă, 16 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; ssoare cu nori

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare cu nori

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Duminică, 17 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 17 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare

sursa: accuweather.com

