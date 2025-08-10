Connect with us

Eveniment

Vremea în Alba în săptămâna 11 – 17 august: Zile toride, fără niciun strop de ploaie. Prognoza meteo pe localități din județ

vremea in alba prognoza meteo canicula

Publicat

acum O oră

Vremea în Alba în săptămâna 11 – 17 august: Zile toride, fără niciun strop de ploaie. Prognoza meteo pe localități din județ. Săptămâna 11 – 17 august aduce în județul Alba temperaturi estivale ridicate, cu valori maxime ce vor atinge frecvent pragul caniculei. Săptămâna va fi dominată de caniculă, cu zile toride și nopți calde.

Zilele vor fi predominant însorite, iar nopțile se vor menține relativ calde, mai ales spre mijlocul săptămânii. Chiar și în zonele montane, temperaturile vor fi destul de ridicate. Maximele vor fi cuprinse în general între 32 și 36 de grade Celsius, iar minimele nu vor coborî ma mult de 14 – 16 grade Celsius. Nu sunt anunțate ploi, nici măcar în zonele de munte.

Citește și Vremea până în 8 septembrie: o săptămână de caniculă, câteva furtuni. Când scad temperaturile. Prognoza pe patru săptămâni

Vremea în Alba în săptămâna 11 – 17 august

Vremea în Alba: Luni, 11 august

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă

Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; predominant însorit. Cod galben de caniculă

Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; predominant însorit. Cod galben de caniculă

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare. Cod galben de caniculă

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit. Cod galben de caniculă

Vremea în Alba: Marți, 12 august

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Miercuri, 13 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare cu nori

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Joi, 14 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare arzător

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare cu nori

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 18 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Vineri, 15 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare cu nori

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de 17 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă

Vremea în Alba: Sâmbătă, 16 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; ssoare cu nori

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare cu nori

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Duminică, 17 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 17 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare

sursa: accuweather.com

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 44 de secunde

Doi bărbați s-au ales cu dosare penale după ce au fost trași pe dreapta de polițiștii din Alba. Unul era beat, altul fără permis
birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Evenimentacum 31 de minute

Zile libere în august 2025: Minivacanță pentru angajați de Sfânta Maria și Ziua Marinei. Zile libere legale rămase în acest an
Evenimentacum 34 de minute

Parapantist rănit la un picior după ce a suferit un accident în Arieșeni. A fost dus cu elicopterul SMURD la UPU Cluj Napoca
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 ore

Alba Iulia: 48 de ore fără apă potabilă în zona centrală a municipiului, din 10 august, ora 23.00. LISTA străzilor afectate
Administrațieacum 3 zile

Guvernul vrea să execute silit ajutoarele sociale și indemnizațiile asistenților personali, pentru plata impozitelor. PROIECT
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 3 zile

DEER Electrica: indexul autocitit poate fi transmis pe platforma online. Precizări pentru clienți
Economieacum 3 zile

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Ilie Matei ”Omul șoselelor” la Alba Iulia: Ce spune despre împărțirea șoferilor de TIR între suveraniști și proeuropeni
Evenimentacum o zi

Comunicat Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 3 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum 4 zile

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

LIVE VIDEO: Radu Valahu versus Titanul Șoselelor, la Alba Iulia. Demonstrație de forță în Șanțurile Cetății Alba Carolina
Evenimentacum 12 ore

VIDEO: Mihai Ban, pilotul care a scris istorie cu Cheloo de la Paraziții la Dakar, prezent la Alba Iulia la Truck Tunning Art 2025
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Guvernul extinde vaccinarea gratuită anti-HPV până la 26 de ani. Norme noi pentru controlul infecțiilor, aprobate de Executiv
Evenimentacum 3 zile

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

Copiii de la școala de vară ”Curcubeul prieteniei” din Petrești, vizitați de polițiști. Oră de educație rutieră interactivă
Educațieacum 2 zile

Reorganizarea școlilor: ce unități vor fi comasate sau desființate din anul școlar 2025-2026. Deciziile ministerului
Mai mult din Educatie