VIDEO: Cerere în căsătorie la Alba Iulia, la festivalul camioanelor: Un bărbat și-a cerut iubita de soție. Ce răspuns a dat femeia

Truck Tunning Art 2025, festivalul camioanelor din Alba Iulia a avut parte și de momente romantice, nu doar de autocamioane puternice.

Un bărbat prezent la eveniment și-a luat inima în dinți și a facut unul dintre cei mai importanți pași din viața sa.

A cerut-o de soție pe iubita sa. Evenimentul s-a petrecut pe scena festivalului imediat dupa festivitatea de premiere.

În fața publicului bărbatul a pus o întrebare simplă: Vrei să fii soția mea? Iar ea în aplauzele publicului a spus ”Da”.

Cei doi tineri sunt din județul vecin, Bihor.

Cererea în căsătorie la Alba Iulia a avut loc la scurt timp de la desemnarea marelului câștigător al festivalului. Mai exact, festivalul camioanelor tunate de la Alba Iulia a ajuns la final. Duminică, de la ora 16.00 până în jurul orei 18.00 a avut loc festivitatea de premiere.

Un TIR din Galați a fost desemnat marele câștigător.

