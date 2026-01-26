50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie

S-au împlinit 50 de ani de la întronizarea ierarhului Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Cu această ocazie, duminică, 25 ianuarie, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia a fost oficiată, de către ÎPS Irineu, o slujbă de parastas.

Importanța momentului reprezentat de întronizarea ierarhului Emilian Birdaș în demnitatea de episcol al Eparhiei de Alba Iulia, reînființată, a fost evidențiată de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, printr-un material cu repere istorice.

Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia amintește detalii publicate de ”Telegraful Român” în 1976 și ilustrează cu fotografii din arhiva Editurii Reîntregirea.

Moment important în viața Bisericii Ortodoxe

”Reactivarea scaunului chiriarhal de la Alba Iulia reprezintă un moment deosebit de important din viața Bisericii Ortodoxe Române.

A fost înfăptuită în contextul mai multor momente festive, precum împlinirea a 375 de ani de la prima unire politică a Țărilor Române (realizată sub sceptrul lui Mihai Viteazul), a 90 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 50 de ani de la ridicarea Bisericii noastre la rangul de Patriarhie.

Date fiind respectivele popasuri aniversare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în ședință de lucru la 16 octombrie 1975, a hotărât reînființarea Eparhiei Alba Iuliei, la 274 de ani de la desființarea scaunului vlădicesc din vechiul Bălgrad (1701).

25 noiembrie 1975 – constituirea Adunării Eparhiale

În data de 25 noiembrie 1975, la inițiativa Mitropolitului Nicolae Mladin al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, a avut loc prima ședință – de constituire – a Adunării Eparhiale, derulată în municipiul Alba Iulia. Comisia Specială de organizare a validat mandatele celor 10 clerici și 20 de mireni aleși în Adunarea Eparhială.

Ulterior, la 14 decembrie 1975, Colegiul Electoral Bisericesc avea să îl aleagă în demnitatea de Episcop al Eparhiei Alba Iuliei pe Episcopul-vicar Emilian Birdaș Rășinăreanul al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și Sibiului, în prezența Patriarhului Justinian Marina, a prof. Gheorghe Nenciu, conducătorul Departamentului Cultelor, și a tuturor ierarhilor Sfântului Sinod.

Întronizarea noului Episcop al Alba Iuliei

Ceremonia solemnă a întronizării în demnitatea de Episcop a arhiereului Emilian a avut loc la Catedrala Reîntregirii, în data de 25 ianuarie 1976. Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată în sobor arhieresc, în fruntea căruia s-au aflat Mitropolitul Iustin Moisescu al Moldovei și Sucevei – în calitate de delegat al Patriarhului Justinian Marina – și Mitropolitul Nicolae Mladin al Ardealului, Crișanei și Maramureșului.

De asemenea, la slujbă au asistat ierarhi din cadrul Sfântului Sinod, precum și reprezentanți ai altor culte și ai autorităților de Stat. Alături de numeroșii invitați s-au aflat Episcopul romano-catolic Márton Áron de Alba Iulia și prof. Gheorghe Nenciu, conducătorul Departamentului Cultelor.

În cuvântul rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Nicolae Mladin a evidențiat însemnătatea deosebită a misiunii Episcopului Emilian, subliniind importanța istorică a Cetății Alba Iuliei. În continuare, s-a dat citire Gramatei Mitropolitane, prin care era anunțată în mod oficial reînființarea Eparhiei.

Apoi, ca semn al împuternicirii canonice de păstorire a clericilor și credincioșilor din județele Alba, Mureș și Harghita, i-a fost înmânată noului Episcop cârja arhierească. De asemenea, au mai luat cuvântul Mitropolitul Iustin Moisescu, prof. Gheorghe Nenciu, dar și alți ierarhi și reprezentanți ai celorlalte culte, care au evidențiat considerentele istorice ale reînființării scaunului vlădicesc de la Alba Iulia.

Ierarhii prezenți la eveniment

La evenimentul întronizării au mai fost prezenți Mitropolitul Teoctist Arăpașu al Olteniei, Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului, Arhiepiscopul Teofil Herineanu al Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopul Visarion Aștileanu al Aradului, Episcopul Vasile Coman al Oradiei, Episcopul-vicar Iustinian Chira Maramureșanul al Vadului, Feleacului și Clujului, Arhiereul-vicar Veniamin Nicolae Râmniceanul al Buzăului, arhimandriții Timotei Seviciu și Veniamin Tohăneanu, protosinghelul Serafim Man, preoții Isidor Todoran, Traian Belașcu și Onisie Morariu, arhidiaconii Iosif Bolog, Gheorghe Papuc și Simion Felecan și diaconii Mihai Sămărghițan, Iustin Tira și Teodor Beldean.

La ieșirea din Catedrala Reîntregirii și Încoronării din vechea Cetate a Bălgradului, soborul ierarhilor a fost întâmpinat cu multă bucurie de către mulțimile de clerici și credincioși de pe întreg cuprinsul Eparhiei, care au sosit în Cetatea Marii Uniri încă de la primele ore ale dimineții.

Mesajele ierarhilor

Mitropolitul Nicolae Mladin a subliniat următoarele: „Reactivarea Eparhiei ne aduce aminte de rolul însemnat al Alba Iuliei în făurirea unității poporului român. Această unitate și-a găsit întruparea în biruința lui Mihai Viteazul, care s-a încoronat la Alba Iulia Domn al Țării Românești, al Transilvaniei și al toată Țara Moldovei. La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, Mărita Adunare Națională a decretat, în entuziasmul celor 100.000 de participanți, unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Tot aici, în Catedrala din Alba Iulia, au fost canonizați Mitropoliții Ilie Iorest și Sava Brancovici și Cuvioșii Mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea”.

Mitropolitul Iustin Moisescu: „Participarea membrilor Sinodului permanent și a tuturor ierarhilor din Ardeal la sărbătoarea reînființării vechiului centru eparhial din Alba Iulia constituie cea mai vădită dovadă a importanței pe care întreaga Patriarhie o acordă acestui eveniment bisericesc istoric. Însuși Patriarhul Justinian ținea mult să fie astăzi de față în mijlocul nostru. Însă, din motive binecuvântate, a fost silit să-și înfrângă această dorință. Dar, unindu-și cugetul său cu ale noastre cugete, înalță împreună cu noi rugăciunea de mulțumire către Dumnezeu pentru darul cel mare pe care El l-a făcut Bisericii noastre prin reînființarea Episcopiei de Alba Iulia”.

Episcopul romano-catolic Márton Áron: „Între noi, Biserica Romano-Catolică din România, și Biserica Ortodoxă Română, sunt relații frățești. Ne exprimăm speranța unui curs progresiv al acestor relații în care să-și găsească soluționarea alte probleme. Pe Episcopul noii Eparhii îl cunoaștem de ani de zile. Am avut relații de bună vecinătate și colegiale și, din partea noastră, promitem acest lucru și în cadrul noilor relații. Cu ocazia preluării festive a funcției de Episcop, Vă dorim din inimă ca să reușiți să aduceți credincioșilor cuvântul curat al Evangheliei noastre comune”.

Mesajul episcopului Emilian Birdaș

Episcopul Emilian Birdaș: „Clipele acestea mărețe, pe care le trăiesc acum, îmi adâncesc și mai mult conștiința despre Alba Iulia, Cetate așezată în pământul Transilvaniei. În aceste clipe, tresaltă de bucurie inimile noastre pentru această istorică înfăptuire, care încopciază trecutul de pătimiri și de nădejdi cu prezentul nostru de libertate. Ne aflăm aici, în această măreață Catedrală, continuatoare a tradițiilor vechiului centru mitropolitan de la Alba Iulia. Venirea Domniilor Voastre aici se înscrie pe răbojul istoriei cu aceeași însemnătate cu care s-au înscris atâtea alte momente de seamă legate de viața și de strădaniile poporului din Transilvania”.

Surse: Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, Telegraful Român, nr. 5-6/1 februarie 1976; Telegraful Român, nr. 6-7/15 februarie 1976

Foto: Arhiva Editurii Reîntregirea

