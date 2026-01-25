Cât crește contribuția pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice din Alba Iulia în 2026

Contribuția beneficiarilor de servicii sociale la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia va crește în 2026. Cea mai mare diferență este pentru persoanele dependente.

Dacă în 2025, această contribuție era de 7.900 lei, în acest an va ajunge la 8.800 lei.

Potrivit legislației, persoana vârstnică îngrijită într-o unitate tip centru social (cămin), precum și susținătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere. Aceasta se stabilește individual, în urma unei evaluări pe baza costului mediu lunar de întreținere și a veniturilor persoanei/susținătorilor acesteia.

Contribuția reprezintă venit la bugetul local.

Pentru persoanele/susținătorii care nu au venituri, sumele se asigură din bugetul local.

Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite. Acesta are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate.

Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost stabilit de Guvern.

Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia are o capacitate de 100 de locuri. Numărul mediu de beneficiari a fost de 86.

Cheltuielile curente înregistrate la finalul lunii decembrie 2025 erau de 6.000.578 lei. Costul mediu lunare de întreținere a fost de 5.815 lei/beneficiar.

Cât va fi costul mediu lunar de întreținere

Costul mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, în funcție de gradul de dependență al persoanei îngrijite, va fi, începând cu 1 februarie 2026:

pentru persoanele independente 3.900 lei/ beneficiar (3.800 lei în 2025)

pentru persoanele semidependente 6.300 lei/ beneficiar (5.300 lei în 2025)

pentru persoanele dependente 8.800 lei/ beneficiar (7.900 lei în 2025).

Contribuţia lunară de întreţinere

Contribuţia lunară de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia se stabileşte în funcție de gradul de dependență al fiecărui beneficiar pe baza costului mediu lunar, după cum urmează:

pentru persoanele independente 2.600 lei/ beneficiar (2.500 lei în 2025)

pentru persoanele semidependente 3.300 lei/ beneficiar (3.100 lei în 2025)

pentru persoanele dependente 3.800 lei/ beneficiar (3.600 lei în 2025).

Încadrarea beneficiarilor în grade de dependenţă se realizează de către Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, prin personalul de specialitate numit în echipa de evaluare.

Beneficiarii instituţionalizaţi în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar ori contribuția de întreținere pentru fiecare categorie de beneficiari.

Cum se calculează contribuția susținătorilor legali

Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în următoarea ordine de obligare la plată:

soţ şi soţie

rudele în linie dreaptă

fraţi şi surori

celelalte persoane anume prevăzute de lege.

Contribuţia susţinătorilor legali ai persoanelor instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia se stabileşte în următoarele procente:

Venitul lunar net pe membru de familie (lei)/ Contribuţia lunară (% din diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei de întreţinere)

în perioada 1.02-30.06.2026/ începând din data de 1.07.2026

Venit mai mic sau egal cu 2.575 lei/ Venit mai mic sau egal cu 2.699 lei: 0

Venit între 2.576 lei - 2.875 lei/ Venit între 2.700-3.000 lei: 20%

Venit între 2.876-3.175 lei/ Venit între 3.001-3.300 lei: 40%

Venit între 3.176-3.475 lei/ Venit între 3.301-3.600 lei: 60%

Venit între 3.476-3.775 lei/ Venit între 3.601-3.900 lei: 80%

Venit 3.776 sau mai mare/ Venit 3.901 sau mai mare: 100%

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News