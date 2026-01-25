Numărul pensionarilor a crescut, la finalul anului 2025. Care este pensia medie în România

Numărul pensionarilor a crescut, la finalul anului 2025. Pensia medie în România este de 2.778 de lei.

Un număr de 4.699.559 de pensionari era înregistrat în decembrie 2025 în România, cu 4.279 mai mulți comparativ cu luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,053 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 534.467 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 720 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.788.189 de persoane, din care 2.163.045 femei, în timp ce pensia medie era de 3.109 de lei.

Pensie anticipată au primit, în decembrie 2025, un număr de 66.391 de persoane (2.579 de lei pensie medie) și pensie de invaliditate 397.601 de persoane (pensie medie de 1.094 lei), dintre care 46.096 de persoane pentru gradul I de invaliditate (958 lei, pensie medie).

În aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 447.283 persoane (1.502 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 95 pensionari (540 de lei, în medie).

