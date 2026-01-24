Nicușor Dan: libertatea de exprimare este esențială, însă unele declarații pot avea costuri economice

Președintele Nicușor Dan spune că în democrație libertatea de exprimare este esențială, însă a avertizat că anumite declarații pot avea efecte economice negative.

”E democrație, e libertate ca fiecare să spună ce vrea de pe scena politică. E bine? Nu e bine, bineînțeles, pentru că dacă percepția, repet, percepția cu privire la coaliția de guvernare este negativă pe piețele financiare, asta înseamnă că România se împrumută cu 0,2, 0,3, 0,4 la sută mai scump”, a declarat președintele României, potrivit Agerpres.

Șeful statului a afirmat totodată că trebuie făcută o separație între acțiunea politică și declarația politică.

Atunci când a fost întrebat despre schimbarea premierului, președintele a amintit de acordul existent în cadrul actualei guvernări.

”Este o coaliție de patru partide. Coaliția asta are un acord. Nimeni n-a pus în discuție acest acord. Acordul spune că până în aprilie anul viitor, PNL-ul dă primul ministru”, a răspuns Nicușor Dan.

Ceremoniile de la Focșani și Iași. Mesajul președintelui pentru cei care au huiduit autoritățile

Președintele Nicușor Dan a participat, sâmbătă, la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor la Focșani și Iași.

Acesta le-a transmis ”La mulți ani!” participanților care l-au huiduit în Piața Unirii din Focșani. O situație similară a fost la Iași.

El a declarat că dreptul de a huidui autoritățile este ”un drept pentru care niște oameni au murit”. Acesta le-a transmis protestatarilor săi că acest drept vine la pachet cu responsabilitatea pe care aceștia o au pentru ei și pentru întreaga țară.

”La mulți ani, dragi focșăneni, care huiduiți autoritățile publice! Este un drept pe care l-ați câștigat. Este un drept pentru care niște oameni au murit pentru ca orice cetățean din țara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică. Însă acest drept vine și cu o responsabilitate și responsabilitatea este: Uitați-vă la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele! Nu gândiți numai pasul unu! Gândiți și pasul doi! Aveți o responsabilitate pentru voi. Aveți o responsabilitate pentru copiii voștri, aveți o responsabilitate pentru România întreagă. La mulți ani, Focșani! La mulți ani, România!”, a fost mesajul șefului statului.

Acesta a atras atenția că ”patriotismul nu înseamnă să te bați cu pumnul în piept, să spui că ești buricul pământului, patriotismul înseamnă să acționezi pentru ca potențialul pe care comunitatea ta îl are să fie realizat”.

Declarațiile președintelui la Iași:

”Trebuie să ne întrebăm ce putem face noi pentru ca România să-și regăsească o armonie socială”.

„Aveți respectul și simpatia mea, pentru că și eu am huiduit politicieni”

”Vă rog să nu mai huiduiți pe imnul național și pe ceremoniile de comemorare ale eroilor”

foto: Nicușor Dan/ Administrația Prezidențială/Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News