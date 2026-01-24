Propuneri în sprijinul comunităților din Apuseni, după suspendarea plății taxelor locale. Variante luate în calcul

După ce mai mulți primari din zona defavorizată Apuseni, în județul Alba, au decis suspendarea încasării taxelor locale, deputatul Florin Roman face precizări despre posibile variante de rezolvare a situației. Acesta spune că susține păstrarea cotelor reduse de impozit și a plafonului de 5%.

”Aplicarea diferențiată a modului de stabilire a impozitelor locale în zona defavorizată a Munților Apuseni nu are nici o culpă din partea primarilor. Ei doar au aplicat și interpretat legea și modificările la codul fiscal, în special partea de eliminare a categoriilor exceptate la plata unor biruri.

Întrucât nu am văzut nici o opinie exprimată public de reprezentantii guvernului în teritoriu pe acest subiect, i-am îndemnat pe primari să înainteze un memoriu, în scris și să aștepte un răspuns în scris pentru a ști exact cum stabilesc impozitele locale în Apuseni, prin hotărâri de consiliu local, ce sunt supuse controlului de legalitate din partea Prefecturii și apoi din partea Curții de Conturi.

Propuneri pentru zona Apuseni

Am avut mai multe discuții în aceste zile cu primarii, cu premierul Ilie Bolojan și cu conducerea ministerului de Finanțe, în urma cărora s-a ajuns la concluzia ca trebuie aplicată o măsură unitară și legală peste tot în Apuseni.

Am propus posibilitatea păstrării cotelor reduse, dar și eliminarea plafonului de 5% astfel încât cei care doresc să facă ajustări să le poată face, conform legii. În acest sens vom avea fie un amendament la angajarea răspunderii guvernului pe pachetul de administrație, fie modificarea în prima ședință de guvern a unei ordonanțe de urgență”, a transmis deputatul Florin Roman, într-o postare pe Facebook.

Acesta consideră că, ”în aceste condiții, suspendarea încasării taxelor anunțată de majoritatea primarilor este și corectă dar și legală, astfel încât să protejeze și cetățeanul, dar și încasarea legală a taxelor”.

Suspendarea plății taxelor locale

Reamintim că mai mulți primari din Apuseni au anunțat recent că suspendă încasarea taxelor locale, temporar. Ei spun că după ce s-au consultat cu specialiști în domeniul fiscal, au ajuns la concluzia că cetățenii din zona lor ar putea beneficia de o reducere cu 50% a impozitelor, grație unei legi care acordă facilități fiscale locuitorilor din localitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării.

AICI, detalii.

Ei spun că au făcut o serie de demersuri la Instituția Prefectului Alba și au ajuns la concluzia că trebuie să sisteze momentan încasarea taxelor la valoarea maximă, după majorarea de la începutul anului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News