Connect with us

Eveniment

Propuneri în sprijinul comunităților din Apuseni, după suspendarea plății taxelor locale. Variante luate în calcul

Publicat

acum 10 secunde

După ce mai mulți primari din zona defavorizată Apuseni, în județul Alba, au decis suspendarea încasării taxelor locale, deputatul Florin Roman face precizări despre posibile variante de rezolvare a situației. Acesta spune că susține păstrarea cotelor reduse de impozit și a plafonului de 5%.

”Aplicarea diferențiată a modului de stabilire a impozitelor locale în zona defavorizată a Munților Apuseni nu are nici o culpă din partea primarilor. Ei doar au aplicat și interpretat legea și modificările la codul fiscal, în special partea de eliminare a categoriilor exceptate la plata unor biruri.

Întrucât nu am văzut nici o opinie exprimată public de reprezentantii guvernului în teritoriu pe acest subiect, i-am îndemnat pe primari să înainteze un memoriu, în scris și să aștepte un răspuns în scris pentru a ști exact cum stabilesc impozitele locale în Apuseni, prin hotărâri de consiliu local, ce sunt supuse controlului de legalitate din partea Prefecturii și apoi din partea Curții de Conturi.

Propuneri pentru zona Apuseni

Am avut mai multe discuții în aceste zile cu primarii, cu premierul Ilie Bolojan și cu conducerea ministerului de Finanțe, în urma cărora s-a ajuns la concluzia ca trebuie aplicată o măsură unitară și legală peste tot în Apuseni.

Am propus posibilitatea păstrării cotelor reduse, dar și eliminarea plafonului de 5% astfel încât cei care doresc să facă ajustări să le poată face, conform legii. În acest sens vom avea fie un amendament la angajarea răspunderii guvernului pe pachetul de administrație, fie modificarea în prima ședință de guvern a unei ordonanțe de urgență”, a transmis deputatul Florin Roman, într-o postare pe Facebook.

Acesta consideră că, ”în aceste condiții, suspendarea încasării taxelor anunțată de majoritatea primarilor este și corectă dar și legală, astfel încât să protejeze și cetățeanul, dar și încasarea legală a taxelor”.

Suspendarea plății taxelor locale

Reamintim că mai mulți primari din Apuseni au anunțat recent că suspendă încasarea taxelor locale, temporar. Ei spun că după ce s-au consultat cu specialiști în domeniul fiscal, au ajuns la concluzia că cetățenii din zona lor ar putea beneficia de o reducere cu 50% a impozitelor, grație unei legi care acordă facilități fiscale locuitorilor din localitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării.

AICI, detalii.

Ei spun că au făcut o serie de demersuri la Instituția Prefectului Alba și au ajuns la concluzia că trebuie să sisteze momentan încasarea taxelor la valoarea maximă, după majorarea de la începutul anului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 secunde

Propuneri în sprijinul comunităților din Apuseni, după suspendarea plății taxelor locale. Variante luate în calcul
Aiudacum 30 de minute

Primăria Aiud face apel către cetățeni să semnaleze cazurile de abandon de câini pe domeniul public
Evenimentacum O oră

Încă un lot de lapte praf retras de la vânzare din magazine. Conține un ingredient neconform. Atenționări pentru cumpărători
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia, cetate
Administrațieacum 3 ore

Alba Iulia, ”Capitala Tineretului din România 2026”. Primăria încheie parteneriat pentru organizarea de competiții sportive
Administrațieacum 2 zile

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 5 ore

Clasament Harvard: România a urcat în topul global al complexității economice, în ultimul deceniu. Care sunt provocările
Economieacum 6 ore

Vor fi instalate mii de kilometri de garduri electrice pentru protejarea comunităților, de animale sălbatice. Anunțul ministerului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 11 secunde

Propuneri în sprijinul comunităților din Apuseni, după suspendarea plății taxelor locale. Variante luate în calcul
Evenimentacum o zi

Senatorul care a trecut de la POT la PSD, CONDAMNAT la muncă în folosul comunității. A fost prins conducând fără permis
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

alba iulia, cetate
Administrațieacum 3 ore

Alba Iulia, ”Capitala Tineretului din România 2026”. Primăria încheie parteneriat pentru organizarea de competiții sportive
Evenimentacum 7 ore

Sportivii de la CS Unirea Alba Iulia au câștigat peste 200 de medalii în 2025, majoritatea de aur. Performanțele, pe secții
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea meteo alba prognoza
Evenimentacum 8 ore

Evenimente de weekend în Alba: ceremonii cu ocazia sărbătorii Mica Unire, competiții sportive, expoziție de păsări
horoscop 2024
Evenimentacum 9 ore

Horoscop 24-25 ianuarie: Weekendul aduce oportunități de relaxare și proiecte noi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 ore

Municipiul Alba Iulia va găzdui Regionala FIRST LEGO League Challenge pentru copii și adolescenți pasionați de știință
Evenimentacum 18 ore

ChatGPT va ghici câți ani ai: minorii vor fi protejați automat de conținut sensibil. Cum își poate da seama de vârstă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Încă un lot de lapte praf retras de la vânzare din magazine. Conține un ingredient neconform. Atenționări pentru cumpărători
Evenimentacum o zi

Începe reclasificarea spitalelor publice: Criteriile după care vor fi analizate unitățile medicale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Calendar an școlar 2026-2027: Perioadele propuse pentru cursuri și vacanțe, noutăți. Când va fi prima zi de școală
Educațieacum o zi

24 ianuarie 1859: „Mica Unire”, primul pas spre România. Unirea Principatelor Române sub domnia lui Cuza
Mai mult din Educatie