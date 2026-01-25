Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumirile sunt legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern. În domeniul sănătate și asistență socială, îngrijorările vin în contextul variantei de tăiere cu 10% a fondului de salarii. În educație, sindicatele reclamă efecte ca reducerea posturilor și a claselor și buget restrictiv.

În aceste zile, sindicaliștii centralizează datele din țară. Atât profesorii, cât și personalul medical decid formele de protest la care vor apela.

Sunt luate în calcul următoarele variante: miting de protest, grevă de avertisment sau grevă generală. Până la 1 februarie, urmează să fie comunicată o hotărâre.

Situația din Educație

În școli și licee din țară au fost deja distribuite chestionare pentru profesori. Aceștia sunt întrebați dacă sunt de acord cu greva generală și la ce dată, potrivit antena3.ro.

Profesori din Maramureș vor grevă în martie, în perioada simulărilor examenelor naționale. Cei din Botoșani propun luna mai, înainte de examenele naționale, dar și în luna iunie, mai scrie sursa citată.

Sunt luate în calcul astfel variante pentru declanșarea grevei în luna martie, în luna iunie sau în ambele perioade.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor ”Spiru Haret” au anunțat recent într-un comunicat că ”sistemul de ânvățământ se află într-o gravă criză”, provocată de decizii politice. Acestea au semnalat creșterea efectivelor de elevi la clasă, ce va genera ca efecte dispariția unor posturi didactice și a unor clase/grupe. Ei cer creșterea alocării bugetare.

Situația din Sănătate

Sanitas atenționează privind măsura luată în calcul de Guvern pentru reducerea fondului de salarii cu 10% în sănătate și asistență socială.

”10% tăiere din fondurile de salarii în asistența socială nu este „reformă” și nu e „optimizare”. Este sabotaj social. Pentru că apar imediat primele efecte: pleacă personalul, se blochează angajările, se prăbușește calitatea îngrijirii. Iar consecințele sunt brutale și previzibile:

pentru persoanele cu handicap: mai puțini însoțitori, recuperare amânată, servicii rare sau inexistente

pentru copiii din centre: instabilitate, lipsă de sprijin emoțional, risc crescut de neglijență și traumă

pentru bătrâni: îngrijire mai puțină, complicații, degradare accelerată

întârzieri și blocaje: evaluări, anchete sociale, servicii de recuperare amânate.

Când nu ai suficient personal în centre, cresc accidentele, cresc neglijențele, cresc abuzurile. Nu pentru că angajații sunt fundamental răi — ci pentru că sunt insuficienți și epuizați”, a anunțat recent federația.

Aceștia mai amintesc că dacă se vor aplica reducerile cu 10% a fondurilor de salarii în sistemul medical, vor fi ”timpi de așteptare mai mari”, iar pacienții vor fi ”împinși spre sistemul privat, unde plătesc mai mult”.

Reprezentanții federației sindicale din sănătate și asistență socială spun că majoritatea sindicaliștilor au votat deja pentru grevă. O decizie ar urma să fie luată în 1 februarie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News