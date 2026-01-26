FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo

Tinerii sportivi de la CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia au reușit performanțe la Campionatul Național Școlar, în cadrul competițiilor de taekwondo. Aceștia s-au întors acasă cu mai multe medalii, de aur, argint și bronz.

Competițiile s-au desfășurat în perioada 24-25 ianuarie.

Rezultatele obținute de sportivi

CSM Unirea

Tudor Comșa - 30 kg: locul 1

Rareș Boca - 41 kg: locul 3

CS Unirea Alba Iulia

Alecsandru Boloage - 63 kg: locul 1

Eduard Jelea -37 kg: locul 1

Vas Karina - 59 kg: locul 2

Andrei Popa - 55 kg: locul 5

La clasamentul general, nivel de învățământ primar, Școala ”Ion Agârbiceanu” a obținut locul I prin rezultatele sportivului Tudor Comșa.

La nivel de învățământ liceal, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a obținut locul II prin rezultatele sportivului Alecsandru Boloage.

