Eveniment

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo

Publicat

acum 5 secunde

Tinerii sportivi de la CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia au reușit performanțe la Campionatul Național Școlar, în cadrul competițiilor de taekwondo. Aceștia s-au întors acasă cu mai multe medalii, de aur, argint și bronz.

Competițiile s-au desfășurat în perioada 24-25 ianuarie.

Rezultatele obținute de sportivi

CSM Unirea

  • Tudor Comșa  - 30 kg: locul 1
  • Rareș Boca - 41 kg: locul 3

CS Unirea Alba Iulia

  • Alecsandru Boloage - 63 kg: locul 1
  • Eduard Jelea -37 kg: locul 1
  • Vas Karina - 59 kg: locul 2
  • Andrei Popa - 55 kg: locul 5

La clasamentul general, nivel de învățământ primar, Școala ”Ion Agârbiceanu” a obținut locul I prin rezultatele sportivului Tudor Comșa.

La nivel de învățământ liceal, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a obținut locul II prin rezultatele sportivului Alecsandru Boloage.

