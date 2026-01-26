Connect with us

Administrație

FOTO: O persoană și-a "uitat" buletinul printre deșeurile aruncate ilegal într-o comună din Alba. Cum a rezolvat primarul situația

Publicat

acum 7 secunde

Un caz de aruncare ilegală de deșeuri a fost semnalat într-o comună din Alba. Primarul a atras atenția că astfel de situații nu sunt acceptate și că faptele pot fi sancționate cu amenzi usturătoare. Mai mult, printre gunoaiele aruncate a fost găsită o carte de identitate, astfel că persoanele responsabile au fost găsite rapid.

Cazul a fost în comuna Șpring, sat Vingard. Primarul Iulia Stănilă a făcut apel, pe rețeaua de socializare, ca persoana respectivă sau familia acesteia să se prezinte la primărie și să-și recupereze buletinul, dar și gunoiul aruncat.

Aceasta a amintit că pentru aruncarea deșeurilor ilegale amenda este de 2.500 de lei și nu se poate plăti la jumătatea valorii acesteia.

”Este trist să ne păstrăm comuna curată, iar cetățenii din comunele învecinate să vină să arunce la noi deșeurile”, mai preciza, vineri primarul.

Cum s-a rezolvat situația

Primarul Iulia Stănilă a declarat luni, pentru alba24.ro, că familia care a aruncat deșeurile pe raza comunei și care are domiciliul în altă localitate, s-a prezentat la primărie și a curățat, sâmbătă, zona respectivă. Au fost ridicate toate gunoaiele aruncate ilegal.

Prin urmare, oamenii au scăpat de amendă, de data aceasta.

Ultimele articole pe alba24
