Câte ouă pot fi consumate pe zi, pentru a preveni probleme de sănătate. Opinia experților

Ouăle sunt considerate un superaliment, ce oferă proteine de înaltă calitate, toți aminoacizii esențiali, vitamine și minerale. Beneficiile includ susținerea masei musculare, îmbunătățirea funcției cerebrale, protejarea ochilor și promovarea sănătății inimii în cadrul unei diete echilibrate.

Experții în sănătate au dezvăluit numărul ideal de ouă pe care o persoană ar trebui să le consume pentru a preveni bolile de inimă. Cardiologii și dieteticienii au stabilit praguri clare pentru persoanele sănătoase și pentru cele cu probleme de sănătate, scrie Daily Mail , potrivit Mediafax.

Persoanle sănătoase nu ar trebui să consume mai mult de un ou întreg sau două albușuri pe zi, potrivit recomandărilor American Heart Association.

Persoanele cu probleme de sănătate, cum ar fi boli de inimă, diabet și colesterol ridicat, nu ar trebui să consume mai mult de patru gălbenușuri pe săptămână.

Opinia experților

Deși colesterolul din alimente precum ouăle are un efect surprinzător de mic asupra colesterolului din sânge, oamenii de știință avertizează că adevăratul pericol rezidă în conținutul lor de grăsimi saturate.

Julia Zumpano, dieteticiană în cardiologie preventivă la Cleveland Clinic, a declarat: „Cercetările arată că grăsimile saturate totale pe care le consumăm contribuie mai mult la LDL decât colesterolul alimentar”.

Un singur ou mare conține 1,6 grame de grăsimi saturate. Ghidurile actuale privind alimentația recomandă ca mai puțin de 10% din aportul caloric zilnic să provină din grăsimi saturate. Pentru o dietă de 2.000 de calorii, aceasta înseamnă maxim 20 de grame de grăsimi saturate.

Limita săptămânală de patru gălbenușuri se aplică doar dacă persoana nu consumă cantități semnificative de grăsimi saturate din alte surse, cum ar fi carnea roșie, brânza și untul.

Dacă dieta este bogată în aceste alimente, ar trebui să consume și mai puține gălbenușuri.

Dieta sănătoasă

Principala preocupare nu ține de ou în sine, ci de garniturile tipice bogate în grăsimi saturate: cârnați, brânză și pâine prăjită cu unt.

Un sandviș tipic cu ouă, cârnați și brânză pentru micul dejun oferă adesea aproape întreaga cantitate de grăsimi saturate necesară pentru o zi într-o singură masă. Un astfel de sandviș totalizează între 14 și 20 de grame de grăsimi saturate.

Cele mai sănătoase metode de preparare folosesc puțin sau deloc grăsimi adăugate: fierberea, prăjirea sau omleta într-o tigaie antiaderentă cu un strop de spray de gătit.

Alegerea de a găti un ou în unt poate crește conținutul său de grăsimi saturate cu 2,5 până la 3,3 grame.

Un studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition a confirmat că, în ceea ce privește ouăle, grăsimile saturate sunt nutrientul care prezintă cea mai mare preocupare.

