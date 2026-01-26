Locuri de muncă pentru români, în străinătate: peste 240 de posturi, în mai multe domenii de activitate

Locuri de muncă pentru români, în străinătate. Prin Eures România sunt disponibile 241 de locuri de muncă la angajatorii din SEE.

Cele mai multe locuri de muncă sunt în Norvegia și Suedia. Alte posutir sunt în Italia, Germania și Olanda. Oferte au și angajatori din Slovenia și Irlanda.

Locuri de muncă în străinătate

Norvegia - 103 locuri de muncă (pentru: lucrător în producție - prelucrarea somonului; mecanic biciclete)

Suedia - 90 locuri de muncă (pentru: electrician; operator de proces -zona topitoriei; operator de proces -turnare continuă; mecanic - zona laminorului la cald; electician - zona de turnare; electrician - macarale și echipamente ridicare; mecanic - macarale și echipamente ridicare; operator de proces - zona laminorului la cald; mecanic - zona topitorie)

Italia - 15 locuri de muncă pentru șofer autobus

Germania - 11 locuri de muncă (pentru: fizioterapeut; lucrător în producție - procesare produse din carne)

Olanda - 11 locuri de muncă (pentru: mecanic de asamblare; personal de punte; timonier)

Slovenia - 6 locuri de muncă (pentru: chimist dezvoltare produse cosmetic; cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar)

Irlanda - 5 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane

Detalii, AICI

Locuri de muncă în România

În țară, sunt disponibile 30.131 de locuri de muncă, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), citată de Agerpres.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: curier (2.219); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.071); conducător auto transport rutier (1.846); lucrător comercial (1.537); manipulant mărfuri (1.427); agent de securitate (1.181); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.029); muncitor necalificat în agricultură (939); ajutor bucătar (826); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (772); operator fabricație flux (600).

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News