Connect with us

Eveniment

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit

Publicat

acum 3 ore

Deși este mai puțin cunoscută decât Ziua Mamei sau Ziua Îndrăgostiților, Ziua Internațională a Soțului este marcată anual pe 26 ianuarie și este dedicată recunoașterii rolului important pe care soții îl au în familie și în viața de cuplu.

Sărbătoarea este celebrată la nivel internațional încă de la mijlocul anilor ’80 și are ca scop încurajarea respectului, recunoștinței și timpului petrecut împreună în relațiile de lungă durată.

Originea sărbătorii și tradițiile

Ziua Internațională a Soțului își are originile în India, unde este asociată cu un ritual tradițional prin care femeile își exprimă devotamentul față de soții lor. Potrivit obiceiului, în această zi, femeile nu mănâncă și nu beau apă, ca simbol al respectului și al sacrificiului pentru binele familiei.

La ceremonii nu participă văduvele, femeile necăsătorite sau cele divorțate. De asemenea, tradiția spune că femeile nu poartă bijuterii în această zi, cu excepția celor primite de la soții lor.

De-a lungul timpului, semnificația sărbătorii s-a extins dincolo de aceste ritualuri, fiind preluată în mai multe țări ca o zi simbolică de apreciere a partenerului de viață.

Ce semnifică Ziua Internațională a Soțului

Această zi este dedicată recunoașterii sprijinului, stabilității și siguranței pe care le oferă o relație de căsătorie bazată pe respect reciproc. Este un prilej de a ne opri din ritmul cotidian și de a ne reaminti cât de important este să ne exprimăm aprecierea față de persoana de lângă noi.

Ziua Internațională a Soțului nu este despre cadouri costisitoare, ci despre gesturi simple, comunicare și timp de calitate petrecut împreună.

Cum poți arăta apreciere față de soț

Specialiștii în relații de cuplu spun că aprecierea exprimată constant consolidează relațiile. Ziua de 26 ianuarie este un bun prilej pentru astfel de gesturi:

  • un mesaj sincer sau câteva cuvinte de mulțumire
  • o activitate petrecută împreună
  • un gest mic care să-i aducă zâmbetul pe buze
  • exprimarea deschisă a sentimentelor

Chiar și un simplu „mulțumesc” sau „te iubesc” poate avea un impact puternic într-o relație.

Mesaje pentru Ziua Internațională a Soțului

  • De când ne-am căsătorit, mi-ai făcut viața mai frumoasă. Ești sprijinul meu în orice moment. Te iubesc!
  • Să fii soțul meu este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Afecțiunea ta îmi încălzește sufletul.
  • Am o singură inimă și bate numai pentru tine. Te iubesc!
  • Ești cel mai bun soț, prieten și sprijin. Sunt norocoasă că te am!
  • Cu fiecare zi care trece, te iubesc mai mult. La mulți ani de Ziua Internațională a Soțului!
  • Când ești lângă mine, mă simt în siguranță. Îți doresc sănătate, liniște și împlinire.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Cum a căzut o femeie din Alba în plasa escrocilor de pe Facebook. Modul prin care ”brokeri de investiție” i-au accesat telefonul
Evenimentacum 32 de minute

Marius Hațegan, vicepreședintele CJ Alba. PATJ Alba intră în etapa de transparenţă decizională, înainte de aprobare
zile libere 2025
Economieacum O oră

Locuri de muncă pentru români, în străinătate: peste 240 de posturi, în mai multe domenii de activitate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

Cât crește contribuția pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice din Alba Iulia în 2026
Administrațieacum o zi

Când vor fi recepționate lucrările de renovare a clădirilor Liceului ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia. Valoarea investiției
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

zile libere 2025
Economieacum O oră

Locuri de muncă pentru români, în străinătate: peste 240 de posturi, în mai multe domenii de activitate
Economieacum 12 ore

Numărul pensionarilor a crescut, la finalul anului 2025. Care este pensia medie în România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Nicușor Dan: libertatea de exprimare este esențială, însă unele declarații pot avea costuri economice
Evenimentacum 2 zile

Propuneri în sprijinul comunităților din Apuseni, după suspendarea plății taxelor locale. Variante luate în calcul
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 13 ore

Nicolae Stanciu a ajuns în China, unde urmează să semneze contract. Cum a fost primit de fanii noii echipe
Evenimentacum 19 ore

VIDEO: Octavian Drăgoiu din Alba Iulia, pe primul loc la snowboard în cadrul competiției Arena Freestyle Open 2026 de la Păltiniș
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Evenimentacum 15 ore

VIDEO: Un bărbat din Alba crește din pasiune iepuri din rasa ”Uriașul de Transilvania”. A participat la expoziții internaționale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Municipiul Alba Iulia va găzdui Regionala FIRST LEGO League Challenge pentru copii și adolescenți pasionați de știință
Evenimentacum 2 zile

ChatGPT va ghici câți ani ai: minorii vor fi protejați automat de conținut sensibil. Cum își poate da seama de vârstă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Educațieacum 20 de ore

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Evenimentacum o zi

Câte ouă pot fi consumate pe zi, pentru a preveni probleme de sănătate. Opinia experților
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 500 de elevi din Alba au aflat de la polițiști cum poate fi prevenită violența în școli. Sfaturi utile
Mai mult din Educatie