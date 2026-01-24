FOTO: Peste 500 de elevi din Alba au aflat de la polițiști cum poate fi prevenită violența în școli. Sfaturi utile

Peste 500 de elevi din Alba au aflat de la polițiști cum poate fi prevenită violența școlară. Activitățile s-au derulat în săptămâna 19 – 23 ianuarie 2026.

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, împreună cu polițiștii Serviciului Rutier și cei ai Poliției Municipiului Alba Iulia au desfășurat 20 de activități informativ-preventive.

Acestea s-au derulat în municipiul Alba Iulia, la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan”, la Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marțian”, la Liceul de Arte ,,Regina Maria”, la Liceul Tehnologic ,,Dorin Pavel”, la Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”, la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș”, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” și la Centrul Școlar de Educație Incluzivă.

Activitățile s-au desfășurat în baza Proiectului pentru creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte necesitatea asigurării unui climat optim de siguranţă în mediul şcolar- ,,Scoate violenţa şcolară din anonimat!“.

Recomandări de la polițiști

Polițiștii au inițiat discuții adaptate vârstei, cu cei peste 500 de elevi ai unităților de învățământ, cărora le-au fost prezentate formele de manifestare ale violenței verbale, fizice și ale celei psihologice, dar și modul în care situațiile conflictuale pot fi evitate.

Activitățile au vizat siguranța în mediul școlar, interacțiunea cu persoanele necunoscute, cu grupul de prieteni, consecințele bullyingului, accesarea, în siguranță, a rețelelor de socializare sau utilizarea internetului, precum și aspecte legate de consumul de tutun, alcool și substanțe psihoactive, în scopul prevenirii victimizării.

Totodată, elevilor le-au fost reamintite regulile de circulație, pe care trebuie să le respecte, pentru a nu deveni victime ale accidentelor rutiere.

Polițiștii vor continua aceste acțiuni în unitățile de învățământ, pentru a contribui la consolidarea unei conduite responsabile în societate și a unui climat de siguranță în mediul școlar.

