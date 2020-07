767 cazuri de COVID-19 în România, în ultimele 24 de ore, la aproape 15.000 de testări. Numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 37.458

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a publicat rezultatele la admitere 2020, după sesiunea de înscrieri din perioada 8-17 iulie. Anul acesta, peste 2000 de candidați s-au înscris online la admitere UAB.

În acest an, UAB a pus la dispoziția candidaților, la specializările de licență, 710 locuri la buget, din care 29 pentru domenii prioritare și 949 locuri cu taxă (între 2.000 de lei pe an și 3.000 lei pe an, în funcție de specializare), respectiv 325 locuri la învățământ la distanță. În total, sunt 1.984 locuri disponibile.

Peste 2300 de dosare au fost depuse online în această sesiune a admiterii (candidați români și români de pretutindeni), pentru toate programele de studii (nivel licență și masterat, locuri subvenționate de la bugetul de stat sau cu taxă, pentru învățământul la zi și la distanță), potrivit UAB.

Pentru a afla la ce program de studii de licență sau de masterat au fost admiși, candidații trebuie să își verifice numărul dosarului de concurs care apare pe fișa de înscriere și pe legitimația de concurs și să-l caute în listele afișate pe site cu rezultatele admiterii, în ordinea opțiunilor. Candidații vor găsi afișat pe site numărul legitimației personale, specializarea și tipul de loc pe care au fost admiși.

Detalii despre înmatriculări

Urmează cea de-a doua etapă a admiterii, cea a înmatriculărilor, în care candidații declarați admiși trebuie să se prezinte la universitate, conform calendarului admiterii, pentru a-și confirma locul, a-și depune dosarul cu documentele complete și a semna contractul de studii. după semnarea contractului, își pot depune și cererea pentru obținerea unui loc în căminele studențești, pentru anul universitar 2020-2021.

Începând cu data de 20 iulie 2020, ora 9.00, candidații declarați admiși sunt așteptați la universitate, în comisiile admiterii pe facultăți, pentru a se înmatricula. UAB nu percepe nicio taxă de înmatriculare.

Candidații admiși pe locuri finanțate de la buget trebuie să ajungă la UAB pentru a-și confirma locul și a se înmatricula până la data de 24 iulie 2020.

Candidații care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget şi care nu își confirmă locul și nu se înmatriculează în perioada 20-24 iulie 2020 îşi pierd locul obţinut prin concurs. Acesta va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere.

Listele în urma redistribuirii locurilor subvenționate neconfirmate în prima etapă de înmatriculări se vor publica în data de 27 iulie (candidații aflați inițial pe locuri cu taxă sau pe listele de așteptare sunt rugați să consulte și ei viitoarele liste).

Candidații declarați admiși pe un loc la buget în a doua etapă (în urma redistribuirii locurilor – liste afișate în 27 iulie 2020) trebuie să ajungă la UAB pentru a se înmatricula până la data de 31 iulie 2020.

Locurile neconfirmate prin înmatriculare vor fi redistribuite candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere.

Candidații declarați admiși pe un loc cu taxă sau la ID (învățământ la distanță) trebuie să ajungă la UAB, pentru a se înmatricula, până la data de 28 august 2020. Studenții admiși pe loc cu taxă sau la ID vor achita, la înmatriculare, ¼ din taxa de școlarizare anuală, specifică fiecărei specializări, conform regulamentului în vigoare.