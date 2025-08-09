Deținut eliberat condiționat din Penitenciarul Aiud după doar patru luni de pușcărie. Avea o pedeapsă de doi ani și 6 luni

Doar patru luni a stat în Penitenciarul Aiud, Dorel Alin F., un bărbat din Sibiu, condamnat într-un dosar de pornografie infantilă. Acesta a avut o pedeapsă mult mai mică decât restul inculpaților din dosar, iar după patru luni de executare a pedepsei propriu zise a și fost eliberat condiționat din închisoare.

Decizia de eliberare condiționată a fost dată de magistrații Judecătoriei Aiud în data de 6 august.

Dosarul expune o situație cu care se confruntă sistemul judiciar: procesul în dosarul instrumentat de DIICOT Sibiu a durat atât de mult, încât o bună parte din pedepasă, a fost executată de bărbat în cadrul măsurilor preventive.

Alin a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Alba Iulia, în data de 13 martie 2025. Acesta a fost inculpat într-un dosar de pronografie infantilă alături de alte opt persoane.

Mare parte dintre cei inculpați în dosar au primit condamnări cu executare. Dorel Alin a primit o pedeapsă de doi ani și 6 luni de închisoare cu executare.

Judecarea dosarului a început în data de 6 februarie 2024, la Tribunalul Sibiu și s-a terminat la Curtea de Apel Alba Iulia, un an mai târziu în data de 13 martie 2025. Însă din câte se pare, dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței din Sibiu în septembrie 2023.

Ajuns în data de 13 martie 2025 în Penitenciarul Aiud, Dorel a executat câteva luni din pedeapsă, iar apoi a forumat o cerere de eliberare condiționată.

Motivele pentru care a putut fi eliberat condiționat

În fața instanței de judecată, bărbatul a arătat că din pedeapsa de 2 ani și 6 luni, o bună parte a executat-o în timpul măsurilor preventive. Mai exact, a stat în arest preventiv opt luni, iar alte 11 luni le-a petrecut în arest la domiciliu.

Apoi în cele patru luni petrecute la Aiud a executat pedeapsa în regim deschis și nu a avut nici o abatere. Executarea pedepsei ar fi urmat să se termine în data de 23 ianuarie 2026.

Comisia de evaluare i-a dat bărbatului acordul și a spus că din punct de vedere al legii îndeplinește toate condițiile pentru a fi eliberat condiționat.

Drept urmare i-au dat undă verde pentru eliberare condiționată. Ajuns în fața magistraților Judecătoriei Aiud, cererea sa a fost admisă. Mai pe scurt acesta a fost eliberat condționat din Penitenciarul Aiud.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

