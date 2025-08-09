Connect with us

Eveniment

Deținut eliberat condiționat din Penitenciarul Aiud după doar patru luni de pușcărie. Avea o pedeapsă de doi ani și 6 luni

Publicat

acum 11 minute

Doar patru luni a stat în Penitenciarul Aiud, Dorel Alin F., un bărbat din Sibiu, condamnat într-un dosar de pornografie infantilă. Acesta a avut o pedeapsă mult mai mică decât restul inculpaților din dosar, iar după patru luni de executare a pedepsei propriu zise a și fost eliberat condiționat din închisoare. 

Decizia de eliberare condiționată a fost dată de magistrații Judecătoriei Aiud în data de 6 august. 

Dosarul expune o situație cu care se confruntă sistemul judiciar: procesul în dosarul instrumentat de DIICOT Sibiu a durat atât de mult, încât o bună parte din pedepasă, a fost executată de bărbat în cadrul măsurilor preventive.

Alin a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Alba Iulia, în data de 13 martie 2025. Acesta a fost inculpat într-un dosar de pronografie infantilă alături de alte opt persoane.

Mare parte dintre cei inculpați în dosar au primit condamnări cu executare. Dorel Alin a primit o pedeapsă de doi ani și 6 luni de închisoare cu executare.

Judecarea dosarului a început în data de 6 februarie 2024, la Tribunalul Sibiu și s-a terminat la Curtea de Apel Alba Iulia, un an mai târziu în data de 13 martie 2025. Însă din câte se pare, dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței  din Sibiu în septembrie 2023.

Ajuns în data de 13 martie 2025 în Penitenciarul Aiud, Dorel a executat câteva luni din pedeapsă, iar apoi a forumat o cerere de eliberare condiționată.

Motivele pentru care a putut fi eliberat condiționat

În fața instanței de judecată, bărbatul a arătat că din pedeapsa de 2 ani și 6 luni, o bună parte a executat-o în timpul măsurilor preventive. Mai exact, a stat în arest preventiv opt luni, iar alte 11 luni le-a petrecut în arest la domiciliu.

Apoi în cele patru luni petrecute la Aiud a executat pedeapsa în regim deschis și nu a avut nici o abatere. Executarea pedepsei ar fi urmat să se termine în data de 23 ianuarie 2026.

Comisia de evaluare i-a dat bărbatului acordul și a spus că din punct de vedere al legii îndeplinește toate condițiile pentru a fi eliberat condiționat.

Drept urmare i-au dat undă verde pentru eliberare condiționată. Ajuns în fața magistraților Judecătoriei Aiud, cererea sa a fost admisă. Mai pe scurt acesta a fost eliberat condționat din Penitenciarul Aiud.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Etichete:

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

Deținut eliberat condiționat din Penitenciarul Aiud după doar patru luni de pușcărie. Avea o pedeapsă de doi ani și 6 luni
Evenimentacum O oră

VIDEO: Șoferii de TIR între preconcepții și realitate. Discuții la Alba Iulia despre fotbal, politică și marile probleme în trafic
Evenimentacum 2 ore

Lucrări de asigurare a versanților împotriva căderilor de pietre, pe DN 67C – Transalpina. O nouă licitație, lansată de CNAIR
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Guvernul vrea să execute silit ajutoarele sociale și indemnizațiile asistenților personali, pentru plata impozitelor. PROIECT
Administrațieacum 2 zile

Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Construcțiile ilegale descoperite și cu ajutorul dronelor
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 2 zile

DEER Electrica: indexul autocitit poate fi transmis pe platforma online. Precizări pentru clienți
Economieacum 2 zile

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Comunicat Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Evenimentacum o zi

Reformă în administrație: evaluări pentru păstrarea funcțiilor, peste 6000 de posturi desființate, limitări de salarii și mandate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 2 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum 3 zile

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

VIDEO: Șoferii de TIR între preconcepții și realitate. Discuții la Alba Iulia despre fotbal, politică și marile probleme în trafic
Evenimentacum 11 ore

VIDEO: Georgeta șoferița de TIR din Alba, ”Barbie a șoselelor”. Luptă cu misoginismul într-o meserie dominată de bărbați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 zile

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 23 de ore

Guvernul extinde vaccinarea gratuită anti-HPV până la 26 de ani. Norme noi pentru controlul infecțiilor, aprobate de Executiv
Evenimentacum 2 zile

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Reorganizarea școlilor: ce unități vor fi comasate sau desființate din anul școlar 2025-2026. Deciziile ministerului
Educațieacum o zi

Andrei Condulescu, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, ADMIS primul la specializarea Artilerie și rachete în Academie
Mai mult din Educatie