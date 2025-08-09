Connect with us

VIDEO: Georgeta șoferița de TIR din Alba, ”Barbie a șoselelor”. Luptă cu misoginismul într-o meserie dominată de bărbați

Publicat

acum 4 ore

La prima vedere Georgeta pare un pic excentrică, mai ales când o vezi în capul de camion roz, denumit ”Pisy Truck”. Însă după ce o asculți îți dai seama pe lângă o meserie dură, Georgeta luptă cu preconcepțiile și misoginismul. 

Și chiar din aceste motive și-a făcut o lume a ei. O lume roz într-un cap de camion. Roz strident, care să strige că o femeie lucrează într-o lume a bărbaților. Și a reușit, acum toată lumea o știe. Cel puțin cei din comunitatea șoferilor de TIR sau a simpatizanților.

La fel și hainele de pe ea sunt roz, la fel și părul. După mulți ani lucrați în Diaspora, Georgeta, s-a întors în țară și s-a decis să continue meseria de șoferiță, pe drumurile țării.

YouTube video

Reporterii alba24.ro s-au întâlnit cu Georgeta la Truck Tuning Art 2025 la Alba Iulia. Camionul ei era înconjurat de oameni care voiau să facă poze la volanul roz sau cu șoferița din Alba.

CITEȘTE ȘI: Truck Tuning Art 2025 la Alba Iulia în 8-10 august: peste 300 de camioane tunate, surprize, campanie umanitară. PROGRAM

De loc este din Crăciunelu de Jos, însă acum este cunoscută de foarte multă lume pe Tik Tok și Instagram, grație video-urilor sale. Șoferița de TIR din Alba nu pleacă niciodată singură în cursă.

Ea este alături de mai multe pisici, care o însoțesc în cursele sale zilnice. Alături de ele străbate zilnic sute de kilometri, pe străzile din România. Iar cei care o urmăresc sunt tot timpul la curent cu locațiile în care este sau ce face, deoarece este foarte activă pe rețelele sociale. Cât a lucrat în străinătate a străbătut și autostrăzile internaționale, însă acum transportă doar pe teritoriul țării.

Însă povestea Georgetei din Crăciunelu de Jos este una a unei lupte continue cu misoginismul. Fapt pe care nu îl ascunde și chiar mai mult de atât îl combate cu fiecare ocazie.

Este greu pentru o femeie să răzbească într-o meserie a bărbaților, dar ea a reușit în modul ei. Cu ajutorul unui roz țipător, care le arată bărbaților din domeniu că și femeile pot fi șoferițe de TIR.

Iar pentru cele care vor să urmeze o carieră în domeniu, Georgeta are un singur sfat: Nu ascultați de nimeni, dacă asta vreți, asta faceți.

Truck Tuning Art 2025 la Alba Iulia. PROGRAM

PROGRAM Sâmbătă, 9 august 2025

  • ora 10.00 Deschiderea programului
  • orele 10.00-17.00 Jurizare camioane
  • ora 17.00 Radu Valahu vs “Melcul Turbo”, celebrul camion al celor de la Troaca de Aur (Piața Toboșarului) + semiremorca cu simulatorul de camioane
  • ora 20.00 Concert Cristian Alexievici Band
  • orele 22.00-22.30 Show TTA lumini și umbre – camioanele participante vor asigura un spectacol de lumini
  • ora 23.00 Închiderea programului

Truck Tuning Art 2025 la Alba Iulia. PROGRAM Duminică, 10 august 2025

  • ora 10.00 Deschiderea programului
  • orele 10.00-12.00 Jurizarea camioanelor
  • ora 12.00 Poziționarea și pregătirea camionului care va fi tractat de Radu Valahu
  • ora 13.00 Radu Valahu vs Titanul Șoselelor. Se va încerca tractarea unui autocamion încărcat
  • orele 14.00-16.00 Concurs skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA-ului.

Concursul este arbitrat de arbitrul internațional Roxana Avram Georgescu (Valahița) – open fără limită de greutate pentru șoferii prezenți la festival. Câștigătorii concursului vor primi premii după cum urmează: Locul I, Locul II și Locul III.

  • ora 16.00 Festivitate de premiere și licitația cu scop caritabil #HaiSaAjutam. Va fi scos la licitație tricoul unic aniversar “6 ani TTA”, precum și alte obiecte puse la dispoziție de către participanți și sponsori cu scopul de a veni în sprijinul unei familii cu trei copii, din Broșteni, care și-au pierdut agoniseala de o viață în urma inundațiilor recente. Ambii părinți sunt șoferi pe comunitate.

Desemnarea câștigătorilor în urma jurizării, a câștigătorului “Best Truck of The Show – Cel mai tare din Cetate , precum si acordarea titlului “Premiu de popularitate” de către primar Pleșa Gabriel , acordat celui mai votat camion de către public.

  • ora 17.00 Pregătire pentru ieșirea din Cetate
  • ora 18.00 Încheierea festivalului și plecarea în coloană pe traseul stabilit – OMV – Ampoi 3 – Ampoi 1 – Șoseaua de Centură.

 

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

2 Comentarii

2 Comentarii

  1. iobag

    sâmbătă, 09.08.2025 at 09:25

    Ce-i cu titlul asta? Va transformati in CanCan? O fi el misoginismul o problema, dar nici feminismul asta exagerat pe care il etaleaza duduia nu e de incurajat.

    Răspunde

  2. Mircea

    sâmbătă, 09.08.2025 at 10:27

    Barbie a transformat cabina aia in litiera pentru pisicute. Nici nu vreau sa imi imaginez ce parfumuri minunate pot trece pe la nas

    Răspunde

