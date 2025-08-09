Connect with us

Bărbat din Zlatna, trimis în judecată la trei ani distanță după ce a furat un telefon de 700 de lei. A intrat pe geamul unei case

acum O oră

Un bărbat din Zlatna a fost trimis în judedcată, la trei ani distanță de la momentul la care a furat un telefon mobil. Deși fapta este veche, din 2022, judecătorii din Alba Iulia l-au trimis în judecată abia în data de 5 august 2025.

Mai exact, dosarul a trecut recent de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară. Din câte se pare într-o noapte de vară din 2022, bărbatul în cauză a intrat în locuinșa unei persoane și a furat un telefon.

Fapta a detaliată pe scurt de magistrații Judecătoriei Alba Iulia, în motivarea instanței.

Potrivit motivării instanței, ”în noaptea de 13 spre 14 iunie 2022, în jurul orei 23:30, profitând de faptul că persoana vătămată dormea, a pătruns fără drept, prin escaladarea unei ferestre deschise, în locuința persoanei vătămate situată în oraş Zlatna, iar din interior i-a sustras telefonul în valoare de 672 lei, bani care au fost recuperați”, se arată în motivarea instanței.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

