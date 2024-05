8 ani de închisoare pentru polițistul de la Serviciul de Pașapoarte Alba care și-a violat fiul. Decizie la Judecătoria Alba Iulia

Agentul principal de la serviciul de Pașapoarte din Alba, Aurelian Mircea Muntean, trimis în judecată în 2022 pentru viol asupra propriului fiu, a fost condamnat joi la 8 ani de închisoare.

Decizia a fost luată la Judecătoria Alba Iulia.

„În temeiul art. 396 alin. (2) C. proc. pen., condamnă inculpatul Anonimizat 3, …, cu domiciliul procesual ales în …, la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prev. de art. 218 alin.1 și alin.3 lit. a, b și c C. pen., cu reţinerea art. 5 C. pen. (formă în vigoare la data comiterii infracţiunii). În temeiul art. 67 alin. (1), art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (5) C. pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală, şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice şi de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pentru o perioadă de 3 ani, apreciind că aceasta este necesară faţă de natura faptei concret săvârşite şi faţă de calitatea de funcţionar public a inculpatului, ce se va executa, potrivit art. 68 alin. (1) lit. c) C. pen., de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 65 alin. (1) C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen., în sensul interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice şi de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat cu titlu de pedeapsă accesorie, care se va executa de la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 72 alin. (1) C. pen., scade din durata pedepsei de 8 ani închisoare aplicată inculpatului:

Durata reţinerii sale de 24 de ore în prezenta cauză, din 23.03.2022 ora 16:10 până la 24.03.2022, ora 16:10, dispusă prin ordonanţa din 23.03.2022.

Durata arestării preventive a inculpatului în prezenta cauză, din 24.03.2022 până la data de 30.06.2022 şi durata arestului la domiciliu, de la 01.07.2022 până la data de 27.08.2022.

În temeiul art. 399 alin. (1) C. pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Anonimizat 3.

Menţine măsura controlului judiciar sub imperiul căreia se află inculpatul astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 73/2024 a Tribunalului Alba, pronunţată în dosarul nr. 2735/176/2022*/a6 ca legală şi temeinică.

În baza art. 215 alin. (1) C.p.pen. pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Anonimizat 3 trebuie să respecte următoarele obligaţii:

a) să se prezinte la instanţa de judecată – Judecătoria Alba Iulia ori de câte ori este chemat;

b) să informeze de îndată instanţa de judecată – Judecătoria Alba Iulia cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.

În temeiul art. 215 alin. 2 lit. a) Cod de procedură penală, obligă pe inculpat ca pe perioada controlului judiciar să nu părăsească teritoriul României. În temeiul art. 215 alin. 2 lit. d) Cod de procedură penală, obligă pe inculpat ca pe perioada controlului judiciar să nu se apropie la o distanţă mai mică de 100 metri de martorii R. I., P. E., K. M. şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect pe nicio cale, cu excepţia înfăţişărilor în cauzele ce privesc persoana vătămată sau inculpatul şi reprezentantul legal al persoanei vătămate.

În baza art. 215 alin. 3 C.p.p. atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare, cu rea – credinţă, a măsurii sau obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.

În temeiul art. 7 alin. (1) rap. la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul Anonimizat 3, cu datele de mai sus, în vederea introducerii profilului genetic al acestuia în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare. În temeiul art. 5 alin. (5) din Legea nr. 76/2008, informează inculpatul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

Ia act că persoana vătămată, prin reprezentant legal, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 10.700 lei (700 lei pentru faza urmăririi penale şi 10.000 lei pentru camera preliminară şi faza judecăţii).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, pentru procuror şi părţi. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei potrivit art. 405 alin. (1) C. proc. pen., astăzi, 30.05.2024” se precizează în soluția pe scurt.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că:

„În cursul anului 2021, inculpatul, profitând de vârsta fiului său minor, în vârstă de 5 ani la data faptelor, în mod repetat, a întreținut cu acesta raporturi sexuale orale (l-a pus pe minor să exercite astfel de raporturi sexuale asupra sa, respectiv a exercitat acte sexuale orale asupra minorului), faptele având loc într-o cameră a locuinței lor din Alba Iulia, unde se închideau sub pretextul că joacă un joc intitulat Închisoarea.

În aceeași împrejurare în care aveau loc raporturile sexuale orale, inculpatul îi arăta fiului său minor, utilizând telefonul mobil, poze în care apăreau persoane de sex masculin dezbrăcate și în care își expuneau organele sexuale”.

